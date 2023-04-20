https://sputnik-abkhazia.ru/20230420/posrednik-bartsits-ob-ispolnenii-soglasheniya-po-ekonomicheskim-delam-mezhdu-abkhaziey-i-rossiey-1045352542.html
Посредник: Барциц об исполнении соглашения по экономическим делам между Абхазией и Россией
Посредник: Барциц об исполнении соглашения по экономическим делам между Абхазией и Россией
Готовы ли судебные исполнители в случае ратификации соглашения о признании решений по экономическим делам между Абхазией и Россией к их исполнению и какие... 20.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-20T10:55+0300
2023-04-20T10:55+0300
2023-04-20T11:06+0300
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Посредник: Барциц об исполнении соглашения по экономическим делам между Абхазией и Россией
Посредник: Барциц об исполнении соглашения по экономическим делам между Абхазией и Россией
Готовы ли судебные исполнители в случае ратификации соглашения о признании решений по экономическим делам между Абхазией и Россией к их исполнению и какие задачи стоят у ведомства в этом году, в эфире радио Sputnik рассказал руководитель Службы судебных исполнителей Абхазии Зураб Барциц.Руководитель Службы судебных исполнителей в беседе на радио рассказал о двух главных пунктах соглашения, которые дадут возможность обсуждения сторонами в случае спорных вопросов."В соглашении прописано, что все спорные вопросы, которые возникают при толковании и применении соглашения разрешаются путем переговоров между сторонами, а также можно будет вносить изменения, то есть все вопросы можно будет обговорить. После того как соглашение будет подписано и ратифицировано абхазской стороной, решение российских судов поступают в арбитражный суд Абхазии, и только на основании решения нашего суда будет выписываться исполнительный лист, который поступит к нам", – рассказал Барциц.Зураб Барциц рассказал, с какими проблемами они сталкиваются при исполнении решения судов, а также о текучести кадров в службе.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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подкасты, посредник, судебная система, приставы, аудио
подкасты, посредник, судебная система, приставы, аудио
Готовы ли судебные исполнители в случае ратификации соглашения о признании решений по экономическим делам между Абхазией и Россией к их исполнению и какие задачи стоят у ведомства в этом году, в эфире радио Sputnik рассказал руководитель Службы судебных исполнителей Абхазии Зураб Барциц.
Руководитель Службы судебных исполнителей в беседе на радио рассказал о двух главных пунктах соглашения, которые дадут возможность обсуждения сторонами в случае спорных вопросов.
"В соглашении прописано, что все спорные вопросы, которые возникают при толковании и применении соглашения разрешаются путем переговоров между сторонами, а также можно будет вносить изменения, то есть все вопросы можно будет обговорить. После того как соглашение будет подписано и ратифицировано абхазской стороной, решение российских судов поступают в арбитражный суд Абхазии, и только на основании решения нашего суда будет выписываться исполнительный лист, который поступит к нам", – рассказал Барциц.
Зураб Барциц рассказал, с какими проблемами они сталкиваются при исполнении решения судов, а также о текучести кадров в службе.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле
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