https://sputnik-abkhazia.ru/20230420/pravitelstvo-rossii-odobrilo-protokol-o-besposhlinnykh-postavkakh-propana-v-abkhaziyu-1045369220.html

Правительство России одобрило протокол о беспошлинных поставках пропана в Абхазию

Правительство России одобрило протокол о беспошлинных поставках пропана в Абхазию

Перечень товаров, вывозимых из России в Абхазию, в отношении которых не применяется вывозная таможенная пошлина, дополнен. 20.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-20T11:35+0300

2023-04-20T11:35+0300

2023-04-20T12:23+0300

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СУХУМ, 20 апр – Sputnik. Правительство России одобрило протокол о беспошлинных поставках пропана в Абхазию, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.Минэнерго России с участием МИДа России поручено провести переговоры с абхазской стороной и по достижении договоренности подписать протокол от имени правительства РФ, разрешив вносить в прилагаемый проект изменения, не имеющие принципиального характера.

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