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Правительство России одобрило протокол о беспошлинных поставках пропана в Абхазию
Правительство России одобрило протокол о беспошлинных поставках пропана в Абхазию
Перечень товаров, вывозимых из России в Абхазию, в отношении которых не применяется вывозная таможенная пошлина, дополнен. 20.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-20T11:35+0300
2023-04-20T11:35+0300
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СУХУМ, 20 апр – Sputnik. Правительство России одобрило протокол о беспошлинных поставках пропана в Абхазию, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.Минэнерго России с участием МИДа России поручено провести переговоры с абхазской стороной и по достижении договоренности подписать протокол от имени правительства РФ, разрешив вносить в прилагаемый проект изменения, не имеющие принципиального характера.
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россия, экономика, абхазия
Правительство России одобрило протокол о беспошлинных поставках пропана в Абхазию
11:35 20.04.2023 (обновлено: 12:23 20.04.2023)
Перечень товаров, вывозимых из России в Абхазию, в отношении которых не применяется вывозная таможенная пошлина, дополнен.
СУХУМ, 20 апр – Sputnik. Правительство России одобрило протокол о беспошлинных поставках пропана в Абхазию, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"Одобрить представленный Минэнерго России согласованный с МИДом России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанный с абхазской стороной проект протокола о внесении изменения в соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Республики Абхазия о режиме торговли товарами", – говорится в документе.
Минэнерго России с участием МИДа России поручено провести переговоры с абхазской стороной и по достижении договоренности подписать протокол от имени правительства РФ, разрешив вносить в прилагаемый проект изменения, не имеющие принципиального характера.