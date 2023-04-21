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Аслан Бжания поздравил мусульман с праздником Ураза-Байрам

Аслан Бжания поздравил мусульман с праздником Ураза-Байрам

Ураза-байрам – день, знаменующий окончание священного месяца Рамадан. В этот день снимаются все ограничения, которые были введены на время поста, а верующие... 21.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-21T11:44+0300

2023-04-21T11:44+0300

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СУХУМ, 21 апр – Sputnik. Президент Аслан Бжания поздравил мусульман Абхазии и соотечественников, живущих в мусульманских странах, с праздником Ураза-байрам. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Бжания подчеркнул, что испокон веков народ Абхазии отличало уважительное отношение ко всем конфессиям, а вклад верующих в распространение моральных ценностей и воспитание молодежи невозможно переоценить."Дорогие мои сограждане – последователи ислама, пусть ваши молитвы и покаяние будут приняты, пусть Всевышний бережет всех нас", – говорится в поздравлении.

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