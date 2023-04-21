Более 30 деревьев были высажены в Эшере в рамках акции "Сад памяти"
12:56 21.04.2023 (обновлено: 13:19 21.04.2023)
© Sputnik / Томас Тхайцук Международная акция "Сад памяти" в селе Эшера
© Sputnik / Томас Тхайцук
Цель акции "Сад памяти" – высадить по всей России и странам ближнего зарубежья 27 миллионов деревьев по числу погибших в годы войны.
СУХУМ, 21 апр – Sputnik, Асмат Цвижба. Международная акция "Сад памяти", приуроченная к 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошла в Эшерской школе в пятницу, 21 апреля.
В знак сохранения памяти о Великой Победе и о погибших героях-уроженцах Абхазии во дворе школы были высажены 35 деревьев – платаны, клены, пихты, ели, сосны, гингко.
В акции приняли участие сотрудники представительства Россотрудничества, "Дома Москвы" и учащиеся эшерской школы.
Руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии Дмитрий Федотов с помощью учеников посадил деревце клена.
"Акция направлена на то, чтобы дети сохраняли память не только о событиях Великой Отечественной войны, но и о событиях любых войн, во время которых мы потеряли своих предков. Для нас символично и очень важно то, что это происходит в школе, потому что учащиеся смогут ухаживать за деревьями как минимум десять лет, и в течение этих лет будут помнить, зачем они были посажены", – сказал он.
Международная акция "Сад памяти" впервые была проведена в 2020 году, и в этом году проводится в четвертый раз.
Акцию лично поддержал президент России Владимир Путин, посадивший дерево у Ржевского мемориала Советскому солдату.
© Sputnik / Томас Тхайцук Международная акция "Сад памяти" в селе Эшера
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Международная акция "Сад памяти" в селе Эшера
© Sputnik / Томас Тхайцук Международная акция "Сад памяти" в селе Эшера
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Международная акция "Сад памяти" в селе Эшера
© Sputnik / Томас Тхайцук Международная акция "Сад памяти" в селе Эшера
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Международная акция "Сад памяти" в селе Эшера
© Sputnik / Томас Тхайцук Международная акция "Сад памяти" в селе Эшера
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Международная акция "Сад памяти" в селе Эшера
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Международная акция "Сад памяти" в селе Эшера
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Международная акция "Сад памяти" в селе Эшера
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Международная акция "Сад памяти" в селе Эшера
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Международная акция "Сад памяти" в селе Эшера
Цель акции – высадить по всей России и за рубежом 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем в годы войны.
В организации акции приняли участие также общественная организация "Союз российских соотечественников в Республике Абхазия", администрация Сухумского района, Абхазский государственный музей Боевой Славы имени Владислава Ардзинба, молодежная организацией "Апеипш", волонтеры и представители местных органов власти.
22 июня 2022, 21:08