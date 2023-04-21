https://sputnik-abkhazia.ru/20230421/derevo-perekrylo-dvizhenie-na-13-m-kilometre-respublikanskoy-trassy--1045392278.html

Дерево упало на дорогу на 13-м километре республиканской трассы

Дерево упало на дорогу на 13-м километре республиканской трассы

Сигнал о происшествии поступил на пульт диспетчерской службы МЧС Абхазии по Гагрскому району в 16:00. 21.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-21T17:07+0300

2023-04-21T17:07+0300

2023-04-21T17:16+0300

в абхазии

абхазия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102988/92/1029889283_0:169:1620:1080_1920x0_80_0_0_9a57f42edc7f3a59863e77e2670540c9.jpg

СУХУМ, 21 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Дерево упало и перекрыло движение на 13-м километре республиканской трассы в пятницу, 21 апреля, сообщили в диспетчерской службе МЧС Абхазии по Гагрскому району. В ведомстве уточнили, что дерево упало на дорогу в районе села Чагрипш.На место выехали спасатели МЧС республики, вместе с сотрудниками МУП "Чистый город" и "Спецавтохозяйства" устранили препятствие. Движение автотранспорта восстановлено, пострадавших нет.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости