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Дерево упало на дорогу на 13-м километре республиканской трассы
Дерево упало на дорогу на 13-м километре республиканской трассы
Сигнал о происшествии поступил на пульт диспетчерской службы МЧС Абхазии по Гагрскому району в 16:00. 21.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-21T17:07+0300
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СУХУМ, 21 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Дерево упало и перекрыло движение на 13-м километре республиканской трассы в пятницу, 21 апреля, сообщили в диспетчерской службе МЧС Абхазии по Гагрскому району. В ведомстве уточнили, что дерево упало на дорогу в районе села Чагрипш.На место выехали спасатели МЧС республики, вместе с сотрудниками МУП "Чистый город" и "Спецавтохозяйства" устранили препятствие. Движение автотранспорта восстановлено, пострадавших нет.
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Дерево упало на дорогу на 13-м километре республиканской трассы
17:07 21.04.2023 (обновлено: 17:16 21.04.2023)
Сигнал о происшествии поступил на пульт диспетчерской службы МЧС Абхазии по Гагрскому району в 16:00.
СУХУМ, 21 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Дерево упало и перекрыло движение на 13-м километре республиканской трассы в пятницу, 21 апреля, сообщили в диспетчерской службе МЧС Абхазии по Гагрскому району.
В ведомстве уточнили, что дерево упало на дорогу в районе села Чагрипш.
На место выехали спасатели МЧС республики, вместе с сотрудниками МУП "Чистый город" и "Спецавтохозяйства" устранили препятствие. Движение автотранспорта восстановлено, пострадавших нет.