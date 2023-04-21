https://sputnik-abkhazia.ru/20230421/glavnyy-chetverg-piliya-o-razvitii-turizma-v-galskom-rayone-1045372277.html
Главный четверг: Пилия о развитии туризма в Галском районе
Главный четверг: Пилия о развитии туризма в Галском районе
Глава Галского района Константин Пилия в программе "Главный четверг" на радио Sputnik рассказал, насколько перспективно туристическое направление в самом... 21.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-21T10:03+0300
2023-04-21T10:03+0300
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Главный четверг: Пилия о развитии туризма в Галском районе
Главный четверг: Пилия о развитии туризма в Галском районе
Галский район имеет большое значение для Абхазии, заявил по итогам рабочей поездки глава Минтуризма Теймураз Хишба. Ведомство работает над тем, чтобы включить район в туристические маршруты. Подробнее о том, как развивать туризм в Галском районе, в программе "Главный четверг" рассказал глава админитсрации района Константин Пилия."Очень важная тема. Сфера туризма в Галском районе была не особо развита и в советское время. Но сейчас ситуация меняется, и нам необходимо делать кластер, который менял бы экономику района, дал бы людям дополнительный заработок. Это очень нужная тема в Галском районе", – сказал Пилия. Подробности слушайте в аудиофайле.
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подкасты, главный четверг, абхазия, галский район, аудио
Главный четверг: Пилия о развитии туризма в Галском районе
10:03 21.04.2023 (обновлено: 10:50 21.04.2023)
Глава Галского района Константин Пилия в программе "Главный четверг" на радио Sputnik рассказал, насколько перспективно туристическое направление в самом восточном районе страны.
Галский район имеет большое значение для Абхазии, заявил по итогам рабочей поездки глава Минтуризма Теймураз Хишба. Ведомство работает над тем, чтобы включить район в туристические маршруты. Подробнее о том, как развивать туризм в Галском районе, в программе "Главный четверг" рассказал глава админитсрации района Константин Пилия.
"Очень важная тема. Сфера туризма в Галском районе была не особо развита и в советское время. Но сейчас ситуация меняется, и нам необходимо делать кластер, который менял бы экономику района, дал бы людям дополнительный заработок. Это очень нужная тема в Галском районе", – сказал Пилия.
Подробности слушайте в аудиофайле
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