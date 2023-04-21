https://sputnik-abkhazia.ru/20230421/glavnyy-chetverg-piliya-o-razvitii-turizma-v-galskom-rayone-1045372277.html

Главный четверг: Пилия о развитии туризма в Галском районе

Главный четверг: Пилия о развитии туризма в Галском районе

Глава Галского района Константин Пилия в программе "Главный четверг" на радио Sputnik рассказал, насколько перспективно туристическое направление в самом... 21.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-21T10:03+0300

2023-04-21T10:03+0300

2023-04-21T10:50+0300

радио

подкасты

главный четверг

абхазия

галский район

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/04/14/1045374672_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_b7941151fb3012bbd4ccb4a6325b0d28.jpg

Главный четверг: Пилия о развитии туризма в Галском районе Главный четверг: Пилия о развитии туризма в Галском районе

Галский район имеет большое значение для Абхазии, заявил по итогам рабочей поездки глава Минтуризма Теймураз Хишба. Ведомство работает над тем, чтобы включить район в туристические маршруты. Подробнее о том, как развивать туризм в Галском районе, в программе "Главный четверг" рассказал глава админитсрации района Константин Пилия."Очень важная тема. Сфера туризма в Галском районе была не особо развита и в советское время. Но сейчас ситуация меняется, и нам необходимо делать кластер, который менял бы экономику района, дал бы людям дополнительный заработок. Это очень нужная тема в Галском районе", – сказал Пилия. Подробности слушайте в аудиофайле.

абхазия

галский район

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

подкасты, главный четверг, абхазия, галский район, аудио