https://sputnik-abkhazia.ru/20230421/konstantin-piliya-igornyy-biznes--vazhnoe-turisticheskoe-napravlenie-1045391926.html
Константин Пилия: игорный бизнес – важное туристическое направление
Константин Пилия: игорный бизнес – важное туристическое направление
Глава администрации Галского района Константин Пилия считает, что игорная зона должна быть доступной лишь для гостей республики, а не для граждан Абхазии. 21.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-21T17:59+0300
2023-04-21T17:59+0300
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СУХУМ, 21 апр – Sputnik. В селе Гудаахуч Галского района можно было бы организовать игорную зону для туристов, считает глава районной администрации Константин Пилия. Своим мнением он поделился в интервью радио Sputnik. "Нужно делать не для граждан Абхазии, а предоставить такую услугу для туриста, который хочет отдохнуть. Я впервые это озвучу и, наверное, подвергнусь критике, но как бы что ни говорили, я считаю, что это нужная и важная туристическая сфера. В дальнейшем мы будем подавать заявку официально. Посмотрим, как на это будет реагировать правительство, руководство, депутаты, общественность. Мы попытаемся это сделать", - сказал он. По словам Пилия, существует заинтересованный инвестор, который готов вложить деньги в создание подобного бизнеса. Кроме того, для обеспечения гостей к селу будут проведены дорога, освещение, водопровод. Село Гудаахуч находится в 35 километрах от Гала. В советское время это был поселок Приморск, в котором жили строители и инженеры со всего СССР, участвовавшие в строительстве перепадных и обводных каналов Ингурской ГЭС. После Отечественной войны народа Абхазии из села стали массово уезжать люди, сейчас в Гудаахуч проживают чуть более 40 человек, дорога к селу разбита.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220827/poselok-zabytogo-tipa-sovetskoe-nasledie-galskogo-rayona-chast-i-1041080944.html
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абхазия, новости, галский район
Константин Пилия: игорный бизнес – важное туристическое направление
17:59 21.04.2023 (обновлено: 19:40 21.04.2023)
Глава администрации Галского района Константин Пилия считает, что игорная зона должна быть доступной лишь для гостей республики, а не для граждан Абхазии.
СУХУМ, 21 апр – Sputnik.
В селе Гудаахуч Галского района можно было бы организовать игорную зону для туристов, считает глава районной администрации Константин Пилия. Своим мнением он поделился в интервью радио Sputnik
.
"Нужно делать не для граждан Абхазии, а предоставить такую услугу для туриста, который хочет отдохнуть. Я впервые это озвучу и, наверное, подвергнусь критике, но как бы что ни говорили, я считаю, что это нужная и важная туристическая сфера. В дальнейшем мы будем подавать заявку официально. Посмотрим, как на это будет реагировать правительство, руководство, депутаты, общественность. Мы попытаемся это сделать", - сказал он.
По словам Пилия, существует заинтересованный инвестор, который готов вложить деньги в создание подобного бизнеса. Кроме того, для обеспечения гостей к селу будут проведены дорога, освещение, водопровод.
Село Гудаахуч находится в 35 километрах от Гала. В советское время это был поселок Приморск, в котором жили строители и инженеры со всего СССР, участвовавшие в строительстве перепадных и обводных каналов Ингурской ГЭС.
После Отечественной войны народа Абхазии из села стали массово уезжать люди, сейчас в Гудаахуч проживают чуть более 40 человек, дорога к селу разбита.