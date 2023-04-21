https://sputnik-abkhazia.ru/20230421/muzhchina-pogib-v-rezultate-dtp-v-gudautskom-rayone-1045394636.html

Мужчина погиб в результате ДТП в Гудаутском районе

Мужчина погиб в результате ДТП в Гудаутском районе

Тело мужчины с тяжелой черепно-мозговой травмой доставили в Гудаутскую ЦРБ примерно в 17:30 пятницы, 21 апреля. 21.04.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 21 апр – Sputnik, Бадри Есиава. 33-летний мужчина погиб в результате автокатастрофы в Гудаутском районе, сообщили корреспонденту Sputnik в Гудаутской районной больнице.По словам медиков, автомобиль перевернулся в районе села Куланырхуа. Тело водителя с тяжелой черепно-мозговой травмой доставили в больницу примерно в 17:30.Полученные в результате ДТП повреждения оказались несовместимыми с жизнью. Родственники погибшего забрали тело домой.

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