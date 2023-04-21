https://sputnik-abkhazia.ru/20230421/muzhchina-pogib-v-rezultate-dtp-v-gudautskom-rayone-1045394636.html
Мужчина погиб в результате ДТП в Гудаутском районе
Мужчина погиб в результате ДТП в Гудаутском районе
Тело мужчины с тяжелой черепно-мозговой травмой доставили в Гудаутскую ЦРБ примерно в 17:30 пятницы, 21 апреля. 21.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-21T19:46+0300
2023-04-21T19:46+0300
2023-04-21T19:53+0300
в абхазии
абхазия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/03/1c/1044881681_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_c6f8471426ae719ddfac675e72a08a3e.jpg
СУХУМ, 21 апр – Sputnik, Бадри Есиава. 33-летний мужчина погиб в результате автокатастрофы в Гудаутском районе, сообщили корреспонденту Sputnik в Гудаутской районной больнице.По словам медиков, автомобиль перевернулся в районе села Куланырхуа. Тело водителя с тяжелой черепно-мозговой травмой доставили в больницу примерно в 17:30.Полученные в результате ДТП повреждения оказались несовместимыми с жизнью. Родственники погибшего забрали тело домой.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/03/1c/1044881681_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_16fd9e754f0b2cc027a7cdea36c9776a.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, новости
Мужчина погиб в результате ДТП в Гудаутском районе
19:46 21.04.2023 (обновлено: 19:53 21.04.2023)
Тело мужчины с тяжелой черепно-мозговой травмой доставили в Гудаутскую ЦРБ примерно в 17:30 пятницы, 21 апреля.
СУХУМ, 21 апр – Sputnik, Бадри Есиава. 33-летний мужчина погиб в результате автокатастрофы в Гудаутском районе, сообщили корреспонденту Sputnik в Гудаутской районной больнице.
По словам медиков, автомобиль перевернулся в районе села Куланырхуа. Тело водителя с тяжелой черепно-мозговой травмой доставили в больницу примерно в 17:30.
Полученные в результате ДТП повреждения оказались несовместимыми с жизнью. Родственники погибшего забрали тело домой.