https://sputnik-abkhazia.ru/20230421/salakaya-ob-abkhazskoy-entsiklopedii-takogo-obema-i-obobschennogo-materiala-u-nas-esche-ne-bylo-1045390157.html
Салакая об абхазской энциклопедии: такого объема и обобщенного материала у нас еще не было
Салакая об абхазской энциклопедии: такого объема и обобщенного материала у нас еще не было
Первая энциклопедия об Абхазии была представлена в Сухуме. Книгу "Абхазия. Краткая энциклопедия" подготовил научно-исследовательский центр "Абхазская... 21.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-21T14:28+0300
2023-04-21T14:28+0300
2023-04-21T16:22+0300
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Салакая об абхазской энциклопедии: такого объема и обобщенного материала у нас еще не было
Салакая об абхазской энциклопедии: такого объема и обобщенного материала у нас еще не было
Первая энциклопедия об Абхазии была представлена в Сухуме. Книгу "Абхазия. Краткая энциклопедия" подготовил научно-исследовательский центр "Абхазская энциклопедия". Двухтомник вышел тиражом в две тысячи экземпляров. Главный редактор энциклопедии – кандидат филологических наук Василий Авидзба. Работа над изданием началась в 2019 году, около 150 специалистов приняло участие в подготовке материалов для энциклопедии.Подробнее о работе над книгой и значении, собранного в ней материала, в эфире радио Sputnik рассказал историк, член редакционной коллегии двухтомника, директор исследовательского центра "Абхазская энциклопедия" Сослан Салакая."По первоначальному плану мы должны были издать один том, но материал накопился. Привлекались к работе ученые из Российской Федерации и из других стран. Во многом благодаря их энтузиазму, помощи и, конечно же, энтузиазму абхазских ученых, которые доставали редкие издания, был собран материал… Конечно, это очень тяжелый труд. Это самые современные на момент написания данные о той или иной проблеме. По некоторым проблемам может быть и дискуссия, но такого объема и обобщенного материала у нас еще не было. Так что, в том числе и для журналистов, думаю, это будет неплохим подспорьем. Для читающей публики может сложиться более или менее цельная картина того, что из себя представляет Абхазия", – сказал Салакая.Полная версия беседы в аудиофайле выше.Он выразил надежду на то, что энциклопедия об Абхазии будет во всех библиотеках республики, а часть тиража поступит в книжные магазины. Электронная версия книги "Абхазия. Краткая энциклопедия" размещена и на сайте абхазской интернет-библиотеки.
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абхазия, энциклопедия, подкасты, аудио
абхазия, энциклопедия, подкасты, аудио
Первая энциклопедия об Абхазии была представлена в Сухуме. Книгу "Абхазия. Краткая энциклопедия" подготовил научно-исследовательский центр "Абхазская энциклопедия". Двухтомник вышел тиражом в две тысячи экземпляров. Главный редактор энциклопедии – кандидат филологических наук Василий Авидзба. Работа над изданием началась в 2019 году, около 150 специалистов приняло участие в подготовке материалов для энциклопедии.
Подробнее о работе над книгой и значении, собранного в ней материала, в эфире радио Sputnik
рассказал историк, член редакционной коллегии двухтомника, директор исследовательского центра "Абхазская энциклопедия" Сослан Салакая.
"По первоначальному плану мы должны были издать один том, но материал накопился. Привлекались к работе ученые из Российской Федерации и из других стран. Во многом благодаря их энтузиазму, помощи и, конечно же, энтузиазму абхазских ученых, которые доставали редкие издания, был собран материал… Конечно, это очень тяжелый труд. Это самые современные на момент написания данные о той или иной проблеме. По некоторым проблемам может быть и дискуссия, но такого объема и обобщенного материала у нас еще не было. Так что, в том числе и для журналистов, думаю, это будет неплохим подспорьем. Для читающей публики может сложиться более или менее цельная картина того, что из себя представляет Абхазия", – сказал Салакая.
Полная версия беседы в аудиофайле выше.
Он выразил надежду на то, что энциклопедия об Абхазии будет во всех библиотеках республики, а часть тиража поступит в книжные магазины. Электронная версия книги "Абхазия. Краткая энциклопедия" размещена и на сайте абхазской интернет-библиотеки.