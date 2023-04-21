https://sputnik-abkhazia.ru/20230421/takie-obstoyatelstva-shat-ipa-ob-effektivnom-ispolzovanii-zemelnykh-resursov-v-abkhazii-1045368787.html

Такие обстоятельства: Шат-ипа об эффективном использовании земельных ресурсов в Абхазии

Такие обстоятельства: Шат-ипа об эффективном использовании земельных ресурсов в Абхазии

Депутаты Парламента Абхазии предлагают упростить процедуру перевода земель из одной категории в другую. Своим мнением о том, какой эффект это может дать и как... 21.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-21T18:37+0300

2023-04-21T18:37+0300

2023-04-21T18:48+0300

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Такие обстоятельства: Шат-ипа об эффективном использования земельных ресурсов в Абхазии Такие обстоятельства: Шат-ипа об эффективном использования земельных ресурсов в Абхазии

Депутаты Парламента Абхазии предлагают упростить процедуру перевода земель из одной категории в другую. Своим мнением о том, какой эффект это может дать и как эффективно использовать земельные ресурсы, в эфире радио Sputnik поделилась завотделом национальной экономики Центра социально-экономических исследований, кандидат экономических наук Хатуна Шат-ипа. Подробности слушайте в аудиофайле.

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