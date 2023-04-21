https://sputnik-abkhazia.ru/20230421/translyatsiya-dobrykh-del-uchreditel-ashana-rasskazal-kak-sozdavalsya-fond-1045390869.html

Трансляция добрых дел: учредитель "Ашана" рассказал, как создавался фонд

Трансляция добрых дел: учредитель "Ашана" рассказал, как создавался фонд

Культурно-благотворительный фонд "Ашана" был создан предпринимателем Бесланом Шакая в 2008 году. 21.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-21T14:53+0300

2023-04-21T14:53+0300

2023-04-21T15:49+0300

в абхазии

абхазия

культурно-благотворительный фонд "ашана"

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По задумке учредителя, организация должна была транслировать добрые дела на территории Абхазии. Однако первые два года фонд не вел активную деятельность. "Не всегда хватало времени для полного погружения в деятельность фонда, потому что я жил и работал в Москве, а фонд должен был работать в Абхазии. И тогда стало понятно, что фондом должны заниматься профессионалы. Познакомился и пригласил Джевейру Колосову. Мы быстро с ней сработались", – отметил Шакая. В январе 2012 года фонд "Ашана" провел первую акцию по сбору средств на лечение ребенка. Тогда, по словам Шакая, было собрано в два раза больше необходимой суммы. За 11 лет фонд провел свыше 250 благотворительных акций, оплатил 573 курса лечения 385 детям.

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абхазия, культурно-благотворительный фонд "ашана", мультимедиа, видео, видео