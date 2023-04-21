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В Гагре скончался мужчина, попавший в больницу после ДТП
В Гагре скончался мужчина, попавший в больницу после ДТП
25-летний мужчина был доставлен в Гагрскую ЦРБ поздно вечером в четверг, 20 апреля. 21.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-21T22:02+0300
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СУХУМ, 21 апр – Sputnik, Бадри Есиава. В Гагрской районной больнице скончался 25-летний мужчина, которого доставили после автомобильной аварии вечером 20 апреля. Об этом Sputnik сообщили в медучреждении.Медики пояснили, что в четверг, 20 апреля, в Гагрском районе произошло три ДТП. В одной аварии был сбит пешеход. Пострадавшую направили в Республиканскую больницу в Сухуме.Во втором случае пострадавших не было. А в третьей аварии, случившейся поздно вечером, травмы получил молодой мужчина. Он был доставлен в ЦРБ Гагры, где скончался утром, 21 апреля.
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абхазия, новости
В Гагре скончался мужчина, попавший в больницу после ДТП
25-летний мужчина был доставлен в Гагрскую ЦРБ поздно вечером в четверг, 20 апреля.
СУХУМ, 21 апр – Sputnik, Бадри Есиава. В Гагрской районной больнице скончался 25-летний мужчина, которого доставили после автомобильной аварии вечером 20 апреля. Об этом Sputnik сообщили в медучреждении.
Медики пояснили, что в четверг, 20 апреля, в Гагрском районе произошло три ДТП. В одной аварии был сбит пешеход. Пострадавшую направили в Республиканскую больницу в Сухуме.
Во втором случае пострадавших не было. А в третьей аварии, случившейся поздно вечером, травмы получил молодой мужчина. Он был доставлен в ЦРБ Гагры, где скончался утром, 21 апреля.