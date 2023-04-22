https://sputnik-abkhazia.ru/20230422/germaniya-prinyala-reshenie-o-massovoy-vysylke-rossiyskikh-dilomatov-1045400046.html

Германия приняла решение о массовой высылке российских дипломатов

Германия приняла решение о массовой высылке российских дипломатов

МИД России подчеркнул, что Берлин обещал не афишировать высылку, но нарушил обещание, поставив в известность представителей СМИ. 22.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-22T14:16+0300

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СУХУМ, 22 апр - Sputnik. Берлин принял решение о массовой высылке сотрудников российских дипломатических представительств в Германии, сообщает МИД России."Решительно осуждаем эти действия Берлина, который продолжает демонстративно разрушать весь массив российско-германских отношений, включая их дипломатическое измерение", - говорится в сообщении ведомства.Ответной реакцией на решение Берлина станет "зеркальная" высылка немецких дипломатов из России, а также ограничение максимального числа сотрудников немецких диппредставительств.

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