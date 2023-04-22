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Германия приняла решение о массовой высылке российских дипломатов
Германия приняла решение о массовой высылке российских дипломатов
МИД России подчеркнул, что Берлин обещал не афишировать высылку, но нарушил обещание, поставив в известность представителей СМИ. 22.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-22T14:16+0300
2023-04-22T14:16+0300
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СУХУМ, 22 апр - Sputnik. Берлин принял решение о массовой высылке сотрудников российских дипломатических представительств в Германии, сообщает МИД России."Решительно осуждаем эти действия Берлина, который продолжает демонстративно разрушать весь массив российско-германских отношений, включая их дипломатическое измерение", - говорится в сообщении ведомства.Ответной реакцией на решение Берлина станет "зеркальная" высылка немецких дипломатов из России, а также ограничение максимального числа сотрудников немецких диппредставительств.
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россия, германия, мид рф
Германия приняла решение о массовой высылке российских дипломатов
14:16 22.04.2023 (обновлено: 15:46 22.04.2023)
МИД России подчеркнул, что Берлин обещал не афишировать высылку, но нарушил обещание, поставив в известность представителей СМИ.
СУХУМ, 22 апр - Sputnik.
Берлин принял решение о массовой высылке сотрудников российских дипломатических представительств в Германии, сообщает
МИД России.
"Решительно осуждаем эти действия Берлина, который продолжает демонстративно разрушать весь массив российско-германских отношений, включая их дипломатическое измерение", - говорится в сообщении ведомства.
Ответной реакцией на решение Берлина станет "зеркальная" высылка немецких дипломатов из России, а также ограничение максимального числа сотрудников немецких диппредставительств.