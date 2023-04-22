https://sputnik-abkhazia.ru/20230422/martsinkevich-rasskazal-oboydetsya-li-rossiya-bez-tekhnologiy-ssha-na-zaporozhskoy-aes-1045397585.html
Марцинкевич рассказал, обойдется ли Россия без технологий США на Запорожской АЭС
Марцинкевич рассказал, обойдется ли Россия без технологий США на Запорожской АЭС
Призыв американского Минэнерго к России "не прикасаться к ядерным технологиям США, применяемым на Запорожской АЭС" на радио Sputnik Беларусь прокомментировал... 22.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-22T13:08+0300
2023-04-22T13:08+0300
2023-04-22T13:08+0300
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Марцинкевич рассказал, обойдется ли Россия без технологий США на Запорожской АЭС
Марцинкевич рассказал, обойдется ли Россия без технологий США на Запорожской АЭС
В США призвали Россию "не прикасаться" к "американским" ядерным техническим данным на территории Запорожской АЭС, сообщил телеканал CNN. В распоряжении телеканала оказалось письмо главы управления политики нераспространения министерства энергетики США Андреа Феркиле гендиректору "Росатома" Алексею Лихачеву, датированное 17 марта 2023 года. В письме сообщается, что Запорожская АЭС в Энергодаре "содержит ядерные технические данные американского происхождения, экспорт которых контролируется правительством США, а также содержится призыв к РФ "не трогать" эти "ядерные технологии". При этом не уточняется, о чем именно идет речь."Речь может идти о двух технологиях, которые точно используются на ЗАЭС. После победы в международном тендере американская компания Холтек стала той компанией, которая построила сухое хранилище облученного ядерного топлива и, соответственно, обеспечила и контейнерами для хранения этого топлива, и перегрузочными машинами, которые обеспечивают перегрузку из бассейна выдержки в эти пеналы... Кроме того, в четырех реакторах ЗАЭС в активной зоне находятся тепловыделяющие сборки, произведенные по технологии компании Вестингауз, это еще одна разгрузочно-перегрузочная машина, теперь уже на самом реакторе. И не исключено, что у сотрудников ЗАЭС есть доступ к кодам, при помощи которых управляется все, что связано с работой тепловыделяющих сборок в активной зоне реактора. Это технологии сугубо американские", - рассказал Марцинкевич.Очевидно, что работать с сухим хранилищем топлива и с бассейнами выдержки, и с американским топливом, находящимся внутри активных зон, придется и в дальнейшем, убежден эксперт.Первая заповедь атомной энергетики – радиационная безопасность, и ее в любом случае надо соблюдать, подчеркнул Марцинкевич. Не исключено, что арбитром в этом намечающемся споре выступит МАГАТЭ, это их зона ответственности, считает эксперт.Самый разумный вариант – это определенный компромисс, считает эксперт. Понятно, что Минэнерго США, о которого исходило письмо, – это зонтик, под которым претензии к РФ предъявляют компании Kholtek и Westinghous, поскольку речь идет об их авторских правах на технологии, сказал Марцинкевич.Гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси обеспокоен ситуацией вокруг Запорожской АЭС, сообщили в МАГАТЭ.Гросси отметил, что продолжит настаивать на установлении защиты АЭС, чтобы объект не использовался для нападений.Последние доклады группы МАГАТЭ подчеркивают серьезные риски для ядерной безопасности, с которыми сталкивается крупнейшая в Европе атомная электростанция, резюмировали в агентстве.
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в мире, россия, сша, запорожская аэс, магатэ, подкасты, аудио
в мире, россия, сша, запорожская аэс, магатэ, подкасты, аудио
Марцинкевич рассказал, обойдется ли Россия без технологий США на Запорожской АЭС
Призыв американского Минэнерго к России "не прикасаться к ядерным технологиям США, применяемым на Запорожской АЭС" на радио Sputnik Беларусь прокомментировал российский эксперт, главный редактор издания "Геоэнергетика ИНФО" Борис Марцинкевич.
В США призвали Россию "не прикасаться" к "американским" ядерным техническим данным на территории Запорожской АЭС, сообщил телеканал CNN. В распоряжении телеканала оказалось письмо главы управления политики нераспространения министерства энергетики США Андреа Феркиле гендиректору "Росатома" Алексею Лихачеву, датированное 17 марта 2023 года. В письме сообщается, что Запорожская АЭС в Энергодаре "содержит ядерные технические данные американского происхождения, экспорт которых контролируется правительством США, а также содержится призыв к РФ "не трогать" эти "ядерные технологии". При этом не уточняется, о чем именно идет речь.
"Речь может идти о двух технологиях, которые точно используются на ЗАЭС. После победы в международном тендере американская компания Холтек стала той компанией, которая построила сухое хранилище облученного ядерного топлива и, соответственно, обеспечила и контейнерами для хранения этого топлива, и перегрузочными машинами, которые обеспечивают перегрузку из бассейна выдержки в эти пеналы... Кроме того, в четырех реакторах ЗАЭС в активной зоне находятся тепловыделяющие сборки, произведенные по технологии компании Вестингауз, это еще одна разгрузочно-перегрузочная машина, теперь уже на самом реакторе. И не исключено, что у сотрудников ЗАЭС есть доступ к кодам, при помощи которых управляется все, что связано с работой тепловыделяющих сборок в активной зоне реактора. Это технологии сугубо американские", - рассказал Марцинкевич.
Очевидно, что работать с сухим хранилищем топлива и с бассейнами выдержки, и с американским топливом, находящимся внутри активных зон, придется и в дальнейшем, убежден эксперт.
Первая заповедь атомной энергетики – радиационная безопасность, и ее в любом случае надо соблюдать, подчеркнул Марцинкевич. Не исключено, что арбитром в этом намечающемся споре выступит МАГАТЭ, это их зона ответственности, считает эксперт.
Самый разумный вариант – это определенный компромисс, считает эксперт. Понятно, что Минэнерго США, о которого исходило письмо, – это зонтик, под которым претензии к РФ предъявляют компании Kholtek и Westinghous, поскольку речь идет об их авторских правах на технологии, сказал Марцинкевич.
Гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси обеспокоен ситуацией вокруг Запорожской АЭС, сообщили
в МАГАТЭ.
Гросси отметил, что продолжит настаивать на установлении защиты АЭС, чтобы объект не использовался для нападений.
Последние доклады группы МАГАТЭ подчеркивают серьезные риски для ядерной безопасности, с которыми сталкивается крупнейшая в Европе
атомная электростанция, резюмировали в агентстве.