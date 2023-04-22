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Принудить и изъять: как работает Служба судебных исполнителей в Абхазии

Принудить и изъять: как работает Служба судебных исполнителей в Абхазии

Документ о признании судебных решений по экономическим делам был подписан между Абхазией и Россией и ждет ратификации в Парламенте Абхазии. 22.04.2023, Sputnik Абхазия

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В интервью радио Sputnik руководитель Службы судебных исполнителей Зураб Барциц рассказал, что после ратификации документа решения российских судов по экономическим делам будут поступать в Арбитражный суд Абхазии. Там после вынесения решений будет выписываться исполнительный лист, который будет направляться в Службу судебных исполнителей Абхазии. По словам Барциц, по факту у Службы есть рычаги и права для осуществления прямых функций – взыскания штрафов, но на практике многое зависит от взаимодействия с другими органами. "В рамках своего законодательства мы принимаем меры принудительного характера, по которым обязываем наших должников оплатить все долги, не всегда это удается. Когда к нам поступает постановление, зачастую должник уже перестает быть в досягаемости и прекращает свою предпринимательскую деятельность. Взыскать с него путем изъятия имущества не представляется возможным", - сказал он. По мнению Барциц, результат работы Службы был бы эффективнее, если бы должным образом исполнялись ограничения по выезду должников из республики, которые возложены на пограничные службы. Служба судебных исполнителей была создана в 2017 году. В первый год работы было взыскано шесть миллионов рублей, в 2022 году – более 20 миллионов рублей, среди которых кредиты, налоговые поступления, штрафы.

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