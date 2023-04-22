https://sputnik-abkhazia.ru/20230422/takie-obstoyatelstva-shakaya-o-deyatelnosti-fonda-ashana-1045353235.html
Такие обстоятельства: Шакая о деятельности фонда "Ашана"
Такие обстоятельства: Шакая о деятельности фонда "Ашана"
Основатель КБФ "Ашана" Беслан Шакая рассказал в эфире радио Sputnik о том, что побудило его открыть фонд, о результатах его деятельности в Абхазии и насколько... 22.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-22T17:41+0300
2023-04-22T17:41+0300
2023-04-22T17:41+0300
радио
абхазия
культурно-благотворительный фонд "ашана"
лечение
дети
подкасты
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Такие обстоятельства: Шакая о деятельности фонда "Ашана"
Такие обстоятельства: Шакая о деятельности фонда "Ашана"
Культурно-благотворительный фонд "Ашана" – организация, о которой в Абхазии знают все. Она была создана бизнесменом Бесланом Шакая в 2008 году, чтобы оказывать помощь нуждающимся категориям населения, а также, чтобы воплощать в жизнь социальные программы, направленные на духовное оздоровление нации, сохранение абхазской культуры. Основное направление деятельности фонда – организация лечения тяжелобольных детей из Абхазии в клиниках России и других странах. Фонд "Ашана" работает в Абхазии с 2011 года. За это время, по словам основателя фонда Беслана Шакая, было оплачено лечение 385 детей. В эфире радио Sputnik Абхазия Шакая отметил, что для него и сотрудников фонда "Ашана" важно и бесценно доверие, которое им оказывают люди на протяжении тех лет, что существует благотворительная организация."Возможно, сложится впечатление, что в связи с последними катаклизмами, начиная от пандемии, специальной военной операции и так далее, народу становится сложнее и сложнее жить, но тут парадокс, чем сложнее людям жить, тем больше сборы у фонда "Ашана". Растут сборы потому, что люди видят результат по вылеченным детям, по проплаченным курсам лечения. У нас, правда, сердобольные люди, как бы сложно им ни было, они хотят быть сопричастными. Я наверняка смог бы пролечить пять, десять, пятнадцать детей. Да и многие предприниматели в Абхазии могли бы взять на себя одного, двоих, может десятерых детей и провести лечение. Но мы создали ситуацию, при которой пролечили не десять, пятнадцать, тридцать детей, а провели лечение 385 детей. И каждый благотворитель, кто положил 100, 500, 1000 рублей, сегодня уверен, что эти деньги пошли на лечение того или другого ребенка", – сказал Шакая.Полная версия беседы в аудиофайле выше.
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абхазия, культурно-благотворительный фонд "ашана", лечение, дети, подкасты, аудио
абхазия, культурно-благотворительный фонд "ашана", лечение, дети, подкасты, аудио
Такие обстоятельства: Шакая о деятельности фонда "Ашана"
Основатель КБФ "Ашана" Беслан Шакая рассказал в эфире радио Sputnik о том, что побудило его открыть фонд, о результатах его деятельности в Абхазии и насколько важно доверие для успеха дела.
Культурно-благотворительный фонд "Ашана" – организация, о которой в Абхазии знают все. Она была создана бизнесменом Бесланом Шакая в 2008 году, чтобы оказывать помощь нуждающимся категориям населения, а также, чтобы воплощать в жизнь социальные программы, направленные на духовное оздоровление нации, сохранение абхазской культуры. Основное направление деятельности фонда – организация лечения тяжелобольных детей из Абхазии в клиниках России и других странах.
Фонд "Ашана" работает в Абхазии с 2011 года. За это время, по словам основателя фонда Беслана Шакая, было оплачено лечение 385 детей.
В эфире радио Sputnik Абхазия
Шакая отметил, что для него и сотрудников фонда "Ашана" важно и бесценно доверие, которое им оказывают люди на протяжении тех лет, что существует благотворительная организация.
"Возможно, сложится впечатление, что в связи с последними катаклизмами, начиная от пандемии, специальной военной операции и так далее, народу становится сложнее и сложнее жить, но тут парадокс, чем сложнее людям жить, тем больше сборы у фонда "Ашана". Растут сборы потому, что люди видят результат по вылеченным детям, по проплаченным курсам лечения. У нас, правда, сердобольные люди, как бы сложно им ни было, они хотят быть сопричастными. Я наверняка смог бы пролечить пять, десять, пятнадцать детей. Да и многие предприниматели в Абхазии могли бы взять на себя одного, двоих, может десятерых детей и провести лечение. Но мы создали ситуацию, при которой пролечили не десять, пятнадцать, тридцать детей, а провели лечение 385 детей. И каждый благотворитель, кто положил 100, 500, 1000 рублей, сегодня уверен, что эти деньги пошли на лечение того или другого ребенка", – сказал Шакая.
Полная версия беседы в аудиофайле выше.