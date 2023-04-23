https://sputnik-abkhazia.ru/20230423/dopolnitelnoe-vremya-bagateliya-ob-igre-v-stavropolskom-dinamo-1045366753.html

Дополнительное время: Багателия об игре в ставропольском "Динамо"

Дополнительное время: Багателия об игре в ставропольском "Динамо"

Полузащитник футбольной команды "Динамо" Ставрополь, игрок сборной Абхазии Лука Багателия в программе "Дополнительное время" на радио Sputnik. 23.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-23T19:50+0300

2023-04-23T19:50+0300

2023-04-23T19:50+0300

радио

подкасты

дополнительное время

абхазия

спорт

футбол

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/04/14/1045367162_0:0:500:281_1920x0_80_0_0_8324e03c616256ee6a8b34680a558902.jpg

Дополнительное время: Багателия об игре в ставропольском "Динамо" Дополнительное время: Багателия об игре в ставропольском "Динамо"

В начале нынешнего года состав ставропольского "Динамо" пополнил атакующий полузащитник Лука Багателия. Новичок из Абхазии появился в Стиаврополе еще в прошлом году — 18-летний футболист проявил себя на декабрьском селекционном сборе, после чего получил приглашение переехать в Град креста из Гудауты, где выступал за футбольную команду "Рица".Интервью с футболистом слушайте в аудиофайле.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

подкасты, дополнительное время, абхазия, спорт, футбол, аудио