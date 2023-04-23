https://sputnik-abkhazia.ru/20230423/dopolnitelnoe-vremya-bagateliya-ob-igre-v-stavropolskom-dinamo-1045366753.html
Дополнительное время: Багателия об игре в ставропольском "Динамо"
Дополнительное время: Багателия об игре в ставропольском "Динамо"
Полузащитник футбольной команды "Динамо" Ставрополь, игрок сборной Абхазии Лука Багателия в программе "Дополнительное время" на радио Sputnik. 23.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-23T19:50+0300
2023-04-23T19:50+0300
2023-04-23T19:50+0300
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Дополнительное время: Багателия об игре в ставропольском "Динамо"
Дополнительное время: Багателия об игре в ставропольском "Динамо"
В начале нынешнего года состав ставропольского "Динамо" пополнил атакующий полузащитник Лука Багателия. Новичок из Абхазии появился в Стиаврополе еще в прошлом году — 18-летний футболист проявил себя на декабрьском селекционном сборе, после чего получил приглашение переехать в Град креста из Гудауты, где выступал за футбольную команду "Рица".Интервью с футболистом слушайте в аудиофайле.
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подкасты, дополнительное время, абхазия, спорт, футбол, аудио
подкасты, дополнительное время, абхазия, спорт, футбол, аудио
Дополнительное время: Багателия об игре в ставропольском "Динамо"
Полузащитник футбольной команды "Динамо" Ставрополь, игрок сборной Абхазии Лука Багателия в программе "Дополнительное время" на радио Sputnik.
В начале нынешнего года состав ставропольского "Динамо" пополнил атакующий полузащитник Лука Багателия. Новичок из Абхазии появился в Стиаврополе еще в прошлом году — 18-летний футболист проявил себя на декабрьском селекционном сборе, после чего получил приглашение переехать в Град креста из Гудауты, где выступал за футбольную команду "Рица".
Интервью с футболистом слушайте в аудиофайле.