https://sputnik-abkhazia.ru/20230423/film-tsvet-vina-ibragima-chkadua-pokazali-na-platforme-guma-1045411450.html
Фильм "Цвет вина" Ибрагима Чкадуа показали на платформе Гума
Фильм "Цвет вина" Ибрагима Чкадуа показали на платформе Гума
Короткометражный фильм "Цвет вина" повествует о том, как абхазский художник Леварса Бутба создавал масштабный триптих для местной компании по производству вина... 23.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-23T20:55+0300
2023-04-23T20:55+0300
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СУХУМ, 23 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Короткометражный фильм "Цвет вина" абхазского режиссера Ибрагима Чкадуа показали на культурно-деловой платформе Гума в воскресенье, 23 апреля.По словам автора, картина вышла в свет более 20 лет назад и была его дебютной работой в документальном кино.На создание "Цвета вина" у режиссера ушло несколько месяцев. Фильм заканчивается кадрами, на которых Леварса Бутба приходит на дегустацию вина, а его картина уже заняла свое место."Фильм достаточно простой, но сегодня он смотрится с большой ностальгией. Тем более, что Леварса боролся с онкологией и, несмотря на это, ему удалось выполнить такую масштабную работу. К сожалению, его давно уже с нами нет и этот фильм снова всколыхнул о нем хорошую память", - поделился автор.По словам Чкадуа, посмотреть "Цвет вина" на культурно-деловой платформе Гума пришло много людей. После показа они задали режиссеру интересующие их вопросы.Что касается самой картины, добавил он, качество звука в ней с годами испортилось. Чкадуа намерен исправить это.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220221/palitra-zhizni-levarsy-butba-1037688761.html
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культура, художники, абхазия
Фильм "Цвет вина" Ибрагима Чкадуа показали на платформе Гума
20:55 23.04.2023 (обновлено: 08:06 24.04.2023)
Короткометражный фильм "Цвет вина" повествует о том, как абхазский художник Леварса Бутба создавал масштабный триптих для местной компании по производству вина около 20 лет назад.
СУХУМ, 23 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Короткометражный фильм "Цвет вина" абхазского режиссера Ибрагима Чкадуа показали на культурно-деловой платформе Гума в воскресенье, 23 апреля.
По словам автора, картина вышла в свет более 20 лет назад и была его дебютной работой в документальном кино.
"Моему другу Леварсе Бутба (художник-прим.) тогда поступил заказ от винзавода выполнить триптих на тему мифологии абхазского виноделия. Я предложил снять фильм об этом и сделал такой двойной портрет художника и винодела – Николая Ачба и Леварсы Бутба. Их монологи за кадром, а в фильме показано, как создавался триптих с нуля и параллельно шел процесс изготовления вина", - объяснил Чкадуа.
На создание "Цвета вина" у режиссера ушло несколько месяцев. Фильм заканчивается кадрами, на которых Леварса Бутба приходит на дегустацию вина, а его картина уже заняла свое место.
"Фильм достаточно простой, но сегодня он смотрится с большой ностальгией. Тем более, что Леварса боролся с онкологией и, несмотря на это, ему удалось выполнить такую масштабную работу. К сожалению, его давно уже с нами нет и этот фильм снова всколыхнул о нем хорошую память", - поделился автор.
По словам Чкадуа, посмотреть "Цвет вина" на культурно-деловой платформе Гума пришло много людей. После показа они задали режиссеру интересующие их вопросы.
Что касается самой картины, добавил он, качество звука в ней с годами испортилось. Чкадуа намерен исправить это.