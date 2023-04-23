https://sputnik-abkhazia.ru/20230423/film-tsvet-vina-ibragima-chkadua-pokazali-na-platforme-guma-1045411450.html

Фильм "Цвет вина" Ибрагима Чкадуа показали на платформе Гума

Фильм "Цвет вина" Ибрагима Чкадуа показали на платформе Гума

Короткометражный фильм "Цвет вина" повествует о том, как абхазский художник Леварса Бутба создавал масштабный триптих для местной компании по производству вина... 23.04.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 23 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Короткометражный фильм "Цвет вина" абхазского режиссера Ибрагима Чкадуа показали на культурно-деловой платформе Гума в воскресенье, 23 апреля.По словам автора, картина вышла в свет более 20 лет назад и была его дебютной работой в документальном кино.На создание "Цвета вина" у режиссера ушло несколько месяцев. Фильм заканчивается кадрами, на которых Леварса Бутба приходит на дегустацию вина, а его картина уже заняла свое место."Фильм достаточно простой, но сегодня он смотрится с большой ностальгией. Тем более, что Леварса боролся с онкологией и, несмотря на это, ему удалось выполнить такую масштабную работу. К сожалению, его давно уже с нами нет и этот фильм снова всколыхнул о нем хорошую память", - поделился автор.По словам Чкадуа, посмотреть "Цвет вина" на культурно-деловой платформе Гума пришло много людей. После показа они задали режиссеру интересующие их вопросы.Что касается самой картины, добавил он, качество звука в ней с годами испортилось. Чкадуа намерен исправить это.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220221/palitra-zhizni-levarsy-butba-1037688761.html

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