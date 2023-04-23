https://sputnik-abkhazia.ru/20230423/pyat-magnitnykh-bur-nakroyut-zemlyu-v-techenie-nedeli-1045403076.html

Пять магнитных бурь накроют Землю в течение недели

Пять магнитных бурь накроют Землю в течение недели

Магнитные бури классифицируются по шкале от G1 до G5. 23.04.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 23 апр - Sputnik. Пять магнитных бурь накроют Землю в течение недели, сообщает Лаборатория солнечной астрономии.Буря уровня G1 может вызвать незначительные сбои в работе системы энергоснабжения, а также оказать влияние на маршруты миграции птиц и животных.

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