https://sputnik-abkhazia.ru/20230423/pyat-magnitnykh-bur-nakroyut-zemlyu-v-techenie-nedeli-1045403076.html
Пять магнитных бурь накроют Землю в течение недели
Пять магнитных бурь накроют Землю в течение недели
Магнитные бури классифицируются по шкале от G1 до G5. 23.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-23T12:35+0300
2023-04-23T12:35+0300
2023-04-23T13:22+0300
солнце
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наука
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СУХУМ, 23 апр - Sputnik. Пять магнитных бурь накроют Землю в течение недели, сообщает Лаборатория солнечной астрономии.Буря уровня G1 может вызвать незначительные сбои в работе системы энергоснабжения, а также оказать влияние на маршруты миграции птиц и животных.
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солнце, в мире, наука
Пять магнитных бурь накроют Землю в течение недели
12:35 23.04.2023 (обновлено: 13:22 23.04.2023)
Магнитные бури классифицируются по шкале от G1 до G5.
СУХУМ, 23 апр - Sputnik.
Пять магнитных бурь накроют Землю в течение недели, сообщает
Лаборатория солнечной астрономии.
Магнитные бури уровня G1 будут наблюдаться 24, 26, 27, 28 и 30 апреля. Магнитосфера будет немного возбужденной также 25 и 29 апреля.
Буря уровня G1 может вызвать незначительные сбои в работе системы энергоснабжения, а также оказать влияние на маршруты миграции птиц и животных.