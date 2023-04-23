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Российские медики, участники Международного медфорума, возложили цветы в Парке Славы

Российские медики, участники Международного медфорума, возложили цветы в Парке Славы

Первый Международный медицинский форум пройдет в Абхазии с 24 по 25 апреля. 23.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-23T11:40+0300

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СУХУМ, 23 апр - Sputnik. Министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба и российские врачи, участники первого абхазского международного медицинского форума, возложили цветы к памятнику погибшим в Парке Славы в Сухуме.Участники возложения отдали дань памяти абхазским полководцам героям Абхазии Сергею Дбар и Султану Сосналиеву, чьи бюсты установлены в парке.Первый медицинский форум пройдет в Абхазии 24-25 апреля.На площадке форума медики, специалисты, работающие в здравоохранении, представители госструктур, юристы и аналитики обсудят актуальные проблемы оказания медицинской помощи гражданам.Организаторы форума – Минздрав республики, Ассоциация реабилитологов Абхазии и ООО "Российское медицинское общество".

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