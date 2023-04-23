https://sputnik-abkhazia.ru/20230423/rossiyskie-voennosluzhaschie-v-abkhazii-nachali-perevod-voennoy-i-spetstekhniki-na-letniy-rezhim-1045404615.html

Российские военнослужащие в Абхазии начали перевод военной и спецтехники на летний режим

Российские военнослужащие в Абхазии начали перевод военной и спецтехники на летний режим

Мероприятия осуществляются для определения технического состояния вооружения и военной техники и подготовки ее к надежной работе в летних условиях. 23.04.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 23 апр - Sputnik. Российские военнослужащие в Абхазии начали перевод военной и спецтехники на летний режим эксплуатации, сообщает пресс-служба военной базы Южного военного округа (ЮВО).Создано около 30 современных специализированных постов технического обслуживания. Работы проводят как в пунктах постоянной дислокации техники, так и в полевых условиях на горных полигонах Цабал и Нагвалоу.

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