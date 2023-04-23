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Российские военнослужащие в Абхазии начали перевод военной и спецтехники на летний режим
Российские военнослужащие в Абхазии начали перевод военной и спецтехники на летний режим
Мероприятия осуществляются для определения технического состояния вооружения и военной техники и подготовки ее к надежной работе в летних условиях. 23.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-23T14:25+0300
2023-04-23T14:25+0300
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СУХУМ, 23 апр - Sputnik. Российские военнослужащие в Абхазии начали перевод военной и спецтехники на летний режим эксплуатации, сообщает пресс-служба военной базы Южного военного округа (ЮВО).Создано около 30 современных специализированных постов технического обслуживания. Работы проводят как в пунктах постоянной дислокации техники, так и в полевых условиях на горных полигонах Цабал и Нагвалоу.
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Российские военнослужащие в Абхазии начали перевод военной и спецтехники на летний режим
14:25 23.04.2023 (обновлено: 14:51 23.04.2023)
Мероприятия осуществляются для определения технического состояния вооружения и военной техники и подготовки ее к надежной работе в летних условиях.
СУХУМ, 23 апр - Sputnik. Российские военнослужащие в Абхазии начали перевод военной и спецтехники на летний режим эксплуатации, сообщает пресс-служба военной базы Южного военного округа (ЮВО).
Военнослужащие обслуживают танки Т-72Б3, бронетранспортеры БТР-82АМ и 152-мм самоходные гаубицы "Акация" на базе бронемашин Су-100.
Создано около 30 современных специализированных постов технического обслуживания. Работы проводят как в пунктах постоянной дислокации техники, так и в полевых условиях на горных полигонах Цабал и Нагвалоу.