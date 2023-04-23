https://sputnik-abkhazia.ru/20230423/spros-na-otdykh-v-abkhazii-prevysil-na-30-pokazateli-proshlogo-goda-1045404483.html
Спрос на отдых в Абхазии превысил на 30% показатели прошлого года
Спрос на отдых в Абхазии превысил на 30% показатели прошлого года
В некоторых отелях процент раннего бронирования составляет 80-90%. 23.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-23T13:30+0300
2023-04-23T13:30+0300
2023-04-23T16:24+0300
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СУХУМ, 23 апр - Sputnik. Спрос на отдых в Абхазии, по данным Минтуризма о раннем бронировании, уже превышает на 30% показатели прошлого года.Наибольший интерес у туристов на майские праздники вызывают отели Сухума, Гагры и Нового Афона.В пансионате "Айтар" процент бронирования составляет 80%, в пансионате "Самшитовая роща" - 90%.Цена размещения на двоих с питанием в "Айтаре" 2700 - 3000 руб, в "Самшитовой роще" – 6 550 руб с завтраком на двоих. В Гагре цены варьируются от 4800 руб с питанием на двоих в отеле "Sun-Palace" до 13500 на двоих с трехразовым питанием в отеле "Амра-парк". В Гудауте в отеле "Эко-папа" отдых на двоих с полупансионом обойдется в 4000 руб.
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отдых в абхазии, абхазия, туристы
отдых в абхазии, абхазия, туристы
Спрос на отдых в Абхазии превысил на 30% показатели прошлого года
13:30 23.04.2023 (обновлено: 16:24 23.04.2023)
В некоторых отелях процент раннего бронирования составляет 80-90%.
СУХУМ, 23 апр - Sputnik. Спрос на отдых в Абхазии, по данным Минтуризма о раннем бронировании, уже превышает на 30% показатели прошлого года.
Наибольший интерес у туристов на майские праздники вызывают отели Сухума, Гагры и Нового Афона.
В пансионате "Айтар" процент бронирования составляет 80%, в пансионате "Самшитовая роща" - 90%.
Цена размещения на двоих с питанием в "Айтаре" 2700 - 3000 руб, в "Самшитовой роще" – 6 550 руб с завтраком на двоих.
В Гагре цены варьируются от 4800 руб с питанием на двоих в отеле "Sun-Palace" до 13500 на двоих с трехразовым питанием в отеле "Амра-парк".
В Гудауте в отеле "Эко-папа" отдых на двоих с полупансионом обойдется в 4000 руб.