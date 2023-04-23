https://sputnik-abkhazia.ru/20230423/spros-na-otdykh-v-abkhazii-prevysil-na-30-pokazateli-proshlogo-goda-1045404483.html

Спрос на отдых в Абхазии превысил на 30% показатели прошлого года

Спрос на отдых в Абхазии превысил на 30% показатели прошлого года

В некоторых отелях процент раннего бронирования составляет 80-90%. 23.04.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 23 апр - Sputnik. Спрос на отдых в Абхазии, по данным Минтуризма о раннем бронировании, уже превышает на 30% показатели прошлого года.Наибольший интерес у туристов на майские праздники вызывают отели Сухума, Гагры и Нового Афона.В пансионате "Айтар" процент бронирования составляет 80%, в пансионате "Самшитовая роща" - 90%.Цена размещения на двоих с питанием в "Айтаре" 2700 - 3000 руб, в "Самшитовой роще" – 6 550 руб с завтраком на двоих. В Гагре цены варьируются от 4800 руб с питанием на двоих в отеле "Sun-Palace" до 13500 на двоих с трехразовым питанием в отеле "Амра-парк". В Гудауте в отеле "Эко-папа" отдых на двоих с полупансионом обойдется в 4000 руб.

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