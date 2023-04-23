https://sputnik-abkhazia.ru/20230423/vystavku-o-nyurnbergskom-protsesse-pokazhut-v-sukhume-v-preddverii-dnya-pobedy-1045402058.html

Выставку о Нюрнбергском процессе покажут в Сухуме в преддверии Дня Победы

Выставку о Нюрнбергском процессе покажут в Сухуме в преддверии Дня Победы

Экспозиция будет открыта в рабочие часы музея, вход свободный. 23.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-23T08:55+0300

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СУХУМ, 23 апр - Sputnik. Выставка о Нюрнбергском процессе пройдет в Сухуме в преддверии Дня Победы, также состоится показ художественных, документальных и исторических фильмов о Великой Отечественной войне, сообщает посольство России в республике.Фильмы о Великой Отечественной войне будут показывать с 25 апреля по 2 мая в Сухуме на площадке госмузея Боевой Славы. Откроется программа премьерой художественного фильма "Нюрнберг" режиссера Николая Лебедева.Выставка создана Фондом Александра Печерского, который занимается увековечением памяти участников сопротивления в нацистских концлагерях, подпольщиков, боровшихся с нацистами и жертв немецкой оккупации.

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посольство рф в абхазии, абхазия, россия, музей боевой славы, вов