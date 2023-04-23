https://sputnik-abkhazia.ru/20230423/zubets-za-kriptovalyutoy-buduschee-1045368101.html
Зубец: за криптовалютой будущее
Зубец: за криптовалютой будущее
О возможном переходе на криптовалюту в торговле на международном рынке в беседе с радио Sputnik рассказал доктор экономических наук, проректор Финансового... 23.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-23T10:45+0300
2023-04-23T10:45+0300
2023-04-23T10:45+0300
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Зубец: за криптовалютой будущее
Зубец: за криптовалютой будущее
Криптовалюта уже используется на рынке, есть независимые – Bitcoin, государственные – выпускаются Центральными банками разных государств. Есть также попытки создать международные криптовалюты, привязанные к каким-то активам. Он добавил, что если криптовалюты будут обеспечены не только доверием, но и активами – золотом, нефтью и другими сырьевыми ресурсами, то доверие к ним будет больше, они будут пользоваться спросом на международном рынке.
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Зубец: за криптовалютой будущее
О возможном переходе на криптовалюту в торговле на международном рынке в беседе с радио Sputnik рассказал доктор экономических наук, проректор Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.
Криптовалюта уже используется на рынке, есть независимые – Bitcoin, государственные – выпускаются Центральными банками разных государств. Есть также попытки создать международные криптовалюты, привязанные к каким-то активам.
"Я думаю за криптовалютой будущее, потому что она обладает целым рядом преимуществ. Во-первых, это анонимная история, то есть можно торговать криптовалютой по всему миру, и никто не может запретить этого делать, к примеру, никакие американцы не могут остановить цифровой рубль, если он будет запущен в международный оборот. Во-вторых, ввести санкции против него очень сложно. Ну, а в-третьих, он позволяет вести очень быстрые операции", – сказал Зубец.
Он добавил, что если криптовалюты будут обеспечены не только доверием, но и активами – золотом, нефтью и другими сырьевыми ресурсами, то доверие к ним будет больше, они будут пользоваться спросом на международном рынке.