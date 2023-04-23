Зубец: за криптовалютой будущее

"Я думаю за криптовалютой будущее, потому что она обладает целым рядом преимуществ. Во-первых, это анонимная история, то есть можно торговать криптовалютой по всему миру, и никто не может запретить этого делать, к примеру, никакие американцы не могут остановить цифровой рубль, если он будет запущен в международный оборот. Во-вторых, ввести санкции против него очень сложно. Ну, а в-третьих, он позволяет вести очень быстрые операции", – сказал Зубец.