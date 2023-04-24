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Аслан Бжания обратился к армянскому народу в День памяти жертв геноцида
Аслан Бжания обратился к армянскому народу в День памяти жертв геноцида
Ежегодно 24 апреля армянская диаспора всего мира отмечает День памяти жертв геноцида армян. 24.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-24T10:50+0300
2023-04-24T10:50+0300
2023-04-24T11:30+0300
в абхазии
аслан бжания
армяне
абхазия
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СУХУМ, 24 апр - Sputnik. Президент Аслан Бжания обратился к армянскому народу в День памяти жертв геноцида, сообщает пресс-служба главы государства. "Сегодня мы вспоминаем трагическую дату в истории армянского народа, ставшую известной, как День памяти жертв Геноцида. 108 лет спустя мы помним об этой страшной дате и склоняем головы перед памятью невинно убиенных", - говорится в обращении. Президент подчеркнул, что массовое уничтожение людей по национальному признаку не может быть оправдано какими-либо разумными аргументами. Около полутора миллионов армян, по данным армянских историков, было уничтожено в Османской империи в 1915–1923 годах.
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аслан бжания, армяне, абхазия, геноциды
аслан бжания, армяне, абхазия, геноциды
Аслан Бжания обратился к армянскому народу в День памяти жертв геноцида
10:50 24.04.2023 (обновлено: 11:30 24.04.2023)
Ежегодно 24 апреля армянская диаспора всего мира отмечает День памяти жертв геноцида армян.
СУХУМ, 24 апр - Sputnik. Президент Аслан Бжания обратился к армянскому народу в День памяти жертв геноцида, сообщает пресс-служба главы государства.
"Сегодня мы вспоминаем трагическую дату в истории армянского народа, ставшую известной, как День памяти жертв Геноцида. 108 лет спустя мы помним об этой страшной дате и склоняем головы перед памятью невинно убиенных", - говорится в обращении.
Президент подчеркнул, что массовое уничтожение людей по национальному признаку не может быть оправдано какими-либо разумными аргументами.
"Народ Абхазии чтит память жертв этой трагедии, которую в нашей стране всегда воспринимали как собственную боль и беду. Абхазия стала безопасным домом и новой родиной для части спасшихся от геноцида армян и их потомков", - отметил Бжания.
Около полутора миллионов армян, по данным армянских историков, было уничтожено в Османской империи в 1915–1923 годах.