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Аслан Бжания обратился к армянскому народу в День памяти жертв геноцида

Аслан Бжания обратился к армянскому народу в День памяти жертв геноцида

Ежегодно 24 апреля армянская диаспора всего мира отмечает День памяти жертв геноцида армян. 24.04.2023, Sputnik Абхазия

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в абхазии

аслан бжания

армяне

абхазия

геноциды

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СУХУМ, 24 апр - Sputnik. Президент Аслан Бжания обратился к армянскому народу в День памяти жертв геноцида, сообщает пресс-служба главы государства. "Сегодня мы вспоминаем трагическую дату в истории армянского народа, ставшую известной, как День памяти жертв Геноцида. 108 лет спустя мы помним об этой страшной дате и склоняем головы перед памятью невинно убиенных", - говорится в обращении. Президент подчеркнул, что массовое уничтожение людей по национальному признаку не может быть оправдано какими-либо разумными аргументами. Около полутора миллионов армян, по данным армянских историков, было уничтожено в Османской империи в 1915–1923 годах.

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