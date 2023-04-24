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Дбар об отсрочке таможенных платежей: обрадует многих предпринимателей

Дбар об отсрочке таможенных платежей: обрадует многих предпринимателей

Парламент Абхазии 19 апреля внес изменения в закон об НДС и Таможенный кодекс. 24.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-24T12:55+0300

2023-04-24T12:55+0300

2023-04-24T12:55+0300

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Дбар об отсрочке таможенных платежей: обрадует многих предпринимателей Дбар об отсрочке таможенных платежей: обрадует многих предпринимателей

Парламент Абхазии 19 апреля внес изменения в закон об НДС и Таможенный кодекс.Как эти решения отразятся на бизнес-сообществе республики, в эфире радио Sputnik рассказала экономист и предприниматель Лили Дбар."Конечно, меня порадовал пункт о том, что дается отсрочка предпринимателям на три месяца. Это то, о чем мы говорили давно. Это то, чего мы добивались уже несколько лет. И конечно, это большая помощь предпринимателям. Многих, я думаю, порадует эта новость”, - сказала Дбар.Полная версия беседы в аудиофайле выше.Теперь Кабмин Абхазии будет утверждать перечень товаров, реализация которых освобождается от налогообложения. Также налоговые вычеты будут производиться на основании документов, товаров, подтверждающих отсрочку платежей по Таможенному кодексу.Отсрочка будет предоставляться, если ее общая сумма будет превышать 50 тысяч рублей, она не может длиться дольше трех месяцев со дня принятия декларации.

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