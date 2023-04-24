https://sputnik-abkhazia.ru/20230424/gde-i-kak-lyudi-chitayut-media-novyy-modul-sputnikpro-1045424965.html

Где и как люди читают медиа: новый модуль SputnikPro

Где и как люди читают медиа: новый модуль SputnikPro

Международное информационное агентство и радио Sputnik продолжает серию мастер-классов просветительского проекта SputnikPro. 24.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-24T18:09+0300

2023-04-24T18:09+0300

2023-04-24T18:09+0300

пресс-центр

пресс-центр

sputnik

sputnik абхазия

абхазия

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В четверг 27 апреля в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия пройдет новый модуль программы SputnikPro на тему "Где и как люди читают медиа. Web, социальные сети, арр - доступно и ясно". Мастер–класс проведет Алексей Филипповский, руководитель Центра интернет-технологий международной медиагруппы "Россия сегодня".В рамках встречи он расскажет, как лучше генерировать контент и какими инструментами пользоваться при его продвижении, как выходить в топы поисковых систем. Принять участие в проекте могут работники всех СМИ Абхазии, пресс-секретари и сотрудники государственных структур, блогеры, а также студенты факультета журналистики АГУ. Желающие могут обратиться в информационное агентство Sputnik Абхазия по адресу: Сухум, улица Пушкина 16, телефон: +7(940) 926-00-00.SputnikPro — международный просветительский проект в области медиа, инициированный агентством Sputnik. Это система уникальных семинаров, лекций и мастер-классов лучших российских и иностранных медиаменеджеров, экспертов и ведущих специалистов агентства для журналистов, пресс-секретарей, блогеров и студентов старших курсов профильных отделений вузов. Учебные модули SputnikPro в очном формате прошли уже в 24 странах: от Армении до Индии, от Греции до Китая. Всего с марта 2018 года в проекте приняли участие более 6000 человек из 80 стран.

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