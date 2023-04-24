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Глава Минздрава Абхазии награжден медалью Ивана Павлова
Глава Минздрава Абхазии награжден медалью Ивана Павлова
СУХУМ, 24 апр - Sputnik. Министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба награжден почетной медалью Ивана Павлова, выдающегося русского физиолога, лауреата... 24.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-24T15:10+0300
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2023-04-24T15:10+0300
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СУХУМ, 24 апр - Sputnik. Министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба награжден почетной медалью Ивана Павлова, выдающегося русского физиолога, лауреата Нобелевской премии за вклад в развитие медицины и здравоохранения.Аналогичную медаль получили главврач Республиканской больницы Эрик Хатхва, заведующий отделением общей хирургии Республиканской больницы Маврик Чагава.
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медицина, минздрав абхазии, абхазия, наука
медицина, минздрав абхазии, абхазия, наука
Глава Минздрава Абхазии награжден медалью Ивана Павлова
СУХУМ, 24 апр - Sputnik. Министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба награжден почетной медалью Ивана Павлова, выдающегося русского физиолога, лауреата Нобелевской премии за вклад в развитие медицины и здравоохранения.
Награда присвоена на основании решения президиума Российской академии естественных наук за вклад в развитие медицины и здравоохранения.
Аналогичную медаль получили главврач Республиканской больницы Эрик Хатхва, заведующий отделением общей хирургии Республиканской больницы Маврик Чагава.