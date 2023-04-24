https://sputnik-abkhazia.ru/20230424/iskander-unichtozhil-boevikov-gruzinskogo-legiona-prichastnykh-k-ubiystvam-soldat-rossii-1045420262.html

"Искандер" уничтожил боевиков "Грузинского легиона", причастных к убийствам солдат России

"Искандер" уничтожил боевиков "Грузинского легиона", причастных к убийствам солдат России

В Минобороны России имеется информация по каждому иностранному наемнику, причастному к убийствам российских военнослужащих. 24.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-24T13:30+0300

2023-04-24T13:30+0300

2023-04-24T13:51+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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СУХУМ, 24 апр - Sputnik. Вооруженные силы России уничтожили "Искандером" до 60 боевиков "Грузинского легиона", сообщает Минобороны РФ. Наемники причастны к зверским истязаниям и убийствам российских военнослужащих под Киевом в марте прошлого года.15 единиц военной техники, расположенной на прилегающей территории, также было уничтожено. Еще около 20 наемников получили тяжелые ранения."В Минобороны России имеется информация по каждому иностранному наемнику, причастному к убийствам российских военнослужащих. Всех их настигнет заслуженное возмездие", - добавили в министерстве.

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