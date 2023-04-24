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"Искандер" уничтожил боевиков "Грузинского легиона", причастных к убийствам солдат России
"Искандер" уничтожил боевиков "Грузинского легиона", причастных к убийствам солдат России
В Минобороны России имеется информация по каждому иностранному наемнику, причастному к убийствам российских военнослужащих. 24.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-24T13:30+0300
2023-04-24T13:30+0300
2023-04-24T13:51+0300
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СУХУМ, 24 апр - Sputnik. Вооруженные силы России уничтожили "Искандером" до 60 боевиков "Грузинского легиона", сообщает Минобороны РФ. Наемники причастны к зверским истязаниям и убийствам российских военнослужащих под Киевом в марте прошлого года.15 единиц военной техники, расположенной на прилегающей территории, также было уничтожено. Еще около 20 наемников получили тяжелые ранения."В Минобороны России имеется информация по каждому иностранному наемнику, причастному к убийствам российских военнослужащих. Всех их настигнет заслуженное возмездие", - добавили в министерстве.
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министерство обороны рф, россия, украина
"Искандер" уничтожил боевиков "Грузинского легиона", причастных к убийствам солдат России
13:30 24.04.2023 (обновлено: 13:51 24.04.2023)
В Минобороны России имеется информация по каждому иностранному наемнику, причастному к убийствам российских военнослужащих.
СУХУМ, 24 апр - Sputnik. Вооруженные силы России уничтожили "Искандером" до 60 боевиков "Грузинского легиона", сообщает Минобороны РФ.
Наемники причастны к зверским истязаниям и убийствам российских военнослужащих под Киевом в марте прошлого года.
"21 апреля оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер" был нанесен удар по складу вооружения и пункту дислокации иностранных наемников, размещенных в здании библиотеки в Константиновке Донецкой Народной Республики. В результате удара уничтожено до 60 боевиков так называемого "Грузинского легиона", - сказали в ведомстве.
15 единиц военной техники, расположенной на прилегающей территории, также было уничтожено. Еще около 20 наемников получили тяжелые ранения.
"В Минобороны России имеется информация по каждому иностранному наемнику, причастному к убийствам российских военнослужащих. Всех их настигнет заслуженное возмездие", - добавили в министерстве.