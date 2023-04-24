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Корнев о встрече министров обороны Турции, РФ, Сирии, Ирана: сходятся интересы всех стран

Корнев о встрече министров обороны Турции, РФ, Сирии, Ирана: сходятся интересы всех стран

Встреча министров обороны Турции, РФ, Сирии и Ирана планируется во вторник в Москве, сообщил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар. В беседе с радио... 24.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-24T14:33+0300

2023-04-24T14:33+0300

2023-04-24T14:33+0300

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Корнев о встрече министров обороны Турции, РФ, Сирии и Ирана: сходятся интересы всех стран Корнев о встрече министров обороны Турции, РФ, Сирии и Ирана: сходятся интересы всех стран

Встреча министров обороны Турции, РФ, Сирии и Ирана планируется во вторник в Москве, сообщил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар. В беседе с радио Sputnik военный эксперт, автор проекта Military Russia Дмитрий Корнев прокомментировал возможные вопросы, стоящие на повестке дня глав оборонных ведомств четырех стран."Вероятно будет обсуждаться противостояние группировок в Сирии. Скажем так, в Сирии сходятся интересы всех четырех стран. Это, наверное, основное. Также могут обсуждаться вопросы интересующие не все вместе страны, а интересующие отдельные страны. Например, Россия может обсуждать взаимодействие в военной сфере с Ираном, Сирией и узнать точку зрения Турции на это взаимодействие. Не секрет, что у России есть определенные отношения с Ираном и Сирией. Возможно, будет проведен определенный зондаж отношений с Турцией, так как она член НАТО", - сказал Корнев.Он добавил, что также могут обсуждаться вопросы, не напрямую связанные с этими странами, например, отношение к Специальной военной операции: ее продолжению или мирному решению, так как у Турции есть влияние на НАТО, а Ирана и Сирии свои позиции на мировой арене.

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