https://sputnik-abkhazia.ru/20230424/nado-uvazhat-vsekh-chlenov-mezhdunarodnogo-soobschestva-zayavleniya-lavrova-v-sovbeze-oon-1045425848.html

Надо уважать всех членов международного сообщества: заявления Лаврова в Совбезе ООН

Надо уважать всех членов международного сообщества: заявления Лаврова в Совбезе ООН

Заседание Совбеза ООН в понедельник было посвящено теме эффективной многосторонности и защиты принципов устава ООН. 24.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-24T19:10+0300

2023-04-24T19:10+0300

2023-04-24T19:20+0300

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СУХУМ, 24 апр - Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил на заседании Совета Безопасности ООН с оценкой ситуации в мире и перспектив украинского кризиса. Запад должен уважать всех членов мирового сообществаСергей Лавров заявил, что западному меньшинству следовало бы вести себя прилично и уважать других членов мирового сообщества."Давайте будем называть вещи своими именами: никто не разрешал западному меньшинству говорить от имени всего человечества", - сказал Лавров.По словам министра, США пошли на разрушение глобализации, которую долгие годы превозносили как высшее благо всего человечества.По его словам, "Вашингтон и подчинившийся ему остальной Запад задействуют свои "правила" всякий раз, когда нужно оправдать нелегитимные шаги против тех, кто выстраивает свою политику в соответствии с международным правом и отказывается следовать корыстным интересам "золотого миллиарда".Мир подошел к опасной чертеМир, как и в годы холодной войны, подошел к опасной, а может, и более опасной черте, отметил глава внешнеполитического ведомства России. "Ситуация усугубляется утратой веры в многосторонность, когда финансово-экономическая агрессия Запада разрушает блага глобализации, когда США и их союзники отказываются от дипломатии и требуют выяснения отношений "на поле боя". Все это – в стенах ООН, созданной для предотвращения ужасов войны. Голоса ответственных, здравомыслящих сил, призывы проявить политическую мудрость, возродить культуру диалога заглушаются теми, кто взял курс на подрыв основополагающих принципов межгосударственного общения", - заявил Лавров.Он призвал "вернуться к истокам" – соблюдению целей и принципов Устава ООН "во всем их многообразии и взаимосвязи"."Украинский вопрос"Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что нельзя рассматривать "украинский вопрос" в отрыве от геополитического контекста.По его словам, "многосторонность предполагает уважение Устава ООН во всей взаимосвязанности его принципов"."Россия четко объяснила задачи, которые она преследует в рамках специальной военной операции: устранить годами создававшиеся натовцами угрозы нашей безопасности непосредственно на наших границах и защитить людей, которых лишили провозглашенных многосторонними конвенциями прав, защитить их от публично заявленных киевским режимом прямых угроз истребления и изгнания с территории, где столетиями жили их предки. Мы честно сказали, за что и за кого воюем", - указал Лавров.Он подчеркнул, что нацистский киевский режим не может рассматриваться как представляющий жителей территорий, которые отказались принять результаты госпереворота 2014 года в Киеве.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230422/bayden-poteryal-ameriku-kak-lavrov-unizil-ssha-1045397057.html

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сергей лавров, оон, россия, украина, сша, политика, в мире