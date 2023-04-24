https://sputnik-abkhazia.ru/20230424/nado-uvazhat-vsekh-chlenov-mezhdunarodnogo-soobschestva-zayavleniya-lavrova-v-sovbeze-oon-1045425848.html
Надо уважать всех членов международного сообщества: заявления Лаврова в Совбезе ООН
Надо уважать всех членов международного сообщества: заявления Лаврова в Совбезе ООН
Заседание Совбеза ООН в понедельник было посвящено теме эффективной многосторонности и защиты принципов устава ООН. 24.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-24T19:10+0300
2023-04-24T19:10+0300
2023-04-24T19:20+0300
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СУХУМ, 24 апр - Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил на заседании Совета Безопасности ООН с оценкой ситуации в мире и перспектив украинского кризиса. Запад должен уважать всех членов мирового сообществаСергей Лавров заявил, что западному меньшинству следовало бы вести себя прилично и уважать других членов мирового сообщества."Давайте будем называть вещи своими именами: никто не разрешал западному меньшинству говорить от имени всего человечества", - сказал Лавров.По словам министра, США пошли на разрушение глобализации, которую долгие годы превозносили как высшее благо всего человечества.По его словам, "Вашингтон и подчинившийся ему остальной Запад задействуют свои "правила" всякий раз, когда нужно оправдать нелегитимные шаги против тех, кто выстраивает свою политику в соответствии с международным правом и отказывается следовать корыстным интересам "золотого миллиарда".Мир подошел к опасной чертеМир, как и в годы холодной войны, подошел к опасной, а может, и более опасной черте, отметил глава внешнеполитического ведомства России. "Ситуация усугубляется утратой веры в многосторонность, когда финансово-экономическая агрессия Запада разрушает блага глобализации, когда США и их союзники отказываются от дипломатии и требуют выяснения отношений "на поле боя". Все это – в стенах ООН, созданной для предотвращения ужасов войны. Голоса ответственных, здравомыслящих сил, призывы проявить политическую мудрость, возродить культуру диалога заглушаются теми, кто взял курс на подрыв основополагающих принципов межгосударственного общения", - заявил Лавров.Он призвал "вернуться к истокам" – соблюдению целей и принципов Устава ООН "во всем их многообразии и взаимосвязи"."Украинский вопрос"Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что нельзя рассматривать "украинский вопрос" в отрыве от геополитического контекста.По его словам, "многосторонность предполагает уважение Устава ООН во всей взаимосвязанности его принципов"."Россия четко объяснила задачи, которые она преследует в рамках специальной военной операции: устранить годами создававшиеся натовцами угрозы нашей безопасности непосредственно на наших границах и защитить людей, которых лишили провозглашенных многосторонними конвенциями прав, защитить их от публично заявленных киевским режимом прямых угроз истребления и изгнания с территории, где столетиями жили их предки. Мы честно сказали, за что и за кого воюем", - указал Лавров.Он подчеркнул, что нацистский киевский режим не может рассматриваться как представляющий жителей территорий, которые отказались принять результаты госпереворота 2014 года в Киеве.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230422/bayden-poteryal-ameriku-kak-lavrov-unizil-ssha-1045397057.html
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сергей лавров, оон, россия, украина, сша, политика, в мире
сергей лавров, оон, россия, украина, сша, политика, в мире
Надо уважать всех членов международного сообщества: заявления Лаврова в Совбезе ООН
19:10 24.04.2023 (обновлено: 19:20 24.04.2023)
Заседание Совбеза ООН в понедельник было посвящено теме эффективной многосторонности и защиты принципов устава ООН.
СУХУМ, 24 апр - Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил на заседании Совета Безопасности ООН с оценкой ситуации в мире и перспектив украинского кризиса.
Запад должен уважать всех членов мирового сообщества
Сергей Лавров заявил, что западному меньшинству следовало бы вести себя прилично и уважать других членов мирового сообщества.
"Давайте будем называть вещи своими именами: никто не разрешал западному меньшинству говорить от имени всего человечества", - сказал Лавров.
По словам министра, США пошли на разрушение глобализации, которую долгие годы превозносили как высшее благо всего человечества.
"В отчаянной попытке утвердить свое господство через наказание непослушных США пошли на разрушение глобализации, которую долгие годы превозносили как высшее благо всего человечества, обслуживающее многостороннюю систему мировой экономики", - сказал глава МИД России.
По его словам, "Вашингтон и подчинившийся ему остальной Запад задействуют свои "правила" всякий раз, когда нужно оправдать нелегитимные шаги против тех, кто выстраивает свою политику в соответствии с международным правом и отказывается следовать корыстным интересам "золотого миллиарда".
Мир подошел к опасной черте
Мир, как и в годы холодной войны, подошел к опасной, а может, и более опасной черте, отметил глава внешнеполитического ведомства России.
"Ситуация усугубляется утратой веры в многосторонность, когда финансово-экономическая агрессия Запада разрушает блага глобализации, когда США и их союзники отказываются от дипломатии и требуют выяснения отношений "на поле боя". Все это – в стенах ООН, созданной для предотвращения ужасов войны. Голоса ответственных, здравомыслящих сил, призывы проявить политическую мудрость, возродить культуру диалога заглушаются теми, кто взял курс на подрыв основополагающих принципов межгосударственного общения", - заявил Лавров.
Он призвал "вернуться к истокам" – соблюдению целей и принципов Устава ООН "во всем их многообразии и взаимосвязи".
"Украинский вопрос"
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что нельзя рассматривать "украинский вопрос" в отрыве от геополитического контекста.
"Сегодня всем понятно, хотя не все об этом говорят вслух, речь совсем не об Украине, а о том, как будут дальше выстраиваться международные отношения через формирование устойчивого консенсуса на основе баланса и интересов либо через агрессивное и взрывоопасное продвижение гегемонии. Нельзя рассматривать украинский вопрос в отрыве от геополитического контекста", - сказал министр.
По его словам, "многосторонность предполагает уважение Устава ООН во всей взаимосвязанности его принципов".
"Россия четко объяснила задачи, которые она преследует в рамках специальной военной операции: устранить годами создававшиеся натовцами угрозы нашей безопасности непосредственно на наших границах и защитить людей, которых лишили провозглашенных многосторонними конвенциями прав, защитить их от публично заявленных киевским режимом прямых угроз истребления и изгнания с территории, где столетиями жили их предки. Мы честно сказали, за что и за кого воюем", - указал Лавров.
Он подчеркнул, что нацистский киевский режим не может рассматриваться как представляющий жителей территорий, которые отказались принять результаты госпереворота 2014 года в Киеве.