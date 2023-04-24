https://sputnik-abkhazia.ru/20230424/pervyy-abkhazskiy-meditsinskiy-forum-otkrylsya-v-sukhume-1045416224.html
Первый Абхазский медицинский форум открылся в Сухуме
Первый Абхазский медицинский форум открылся в Сухуме
В медицинском форуме принимают участие российские академики, профессора, кандидаты медицинских наук, доктора, представители абхазского и российского... 24.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-24T11:30+0300
2023-04-24T11:30+0300
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СУХУМ, 24 апр - Sputnik. Первый Абхазский медицинский форум открылся в Сухуме в понедельник, 24 апреля. Глава государства Аслан Бжания направил приветствие участникам форума, от его имени зачитанное руководителем Администрации президента Джансухом Нанба. Бжания отметил, что в программе форума отдельное место занимают темы реабилитации, санаторно-курортного развития, сбережения здоровья населения."Все то, что можно и нужно развивать в Абхазии при участии ведущих российских научных и медицинских учреждений и коллективов. Солидный состав участников форума свидетельствует о большой перспективе развития научной и сервисной медицины, огромном курортно-санаторном и реабилитационном потенциале Абхазии не только на местном и региональном, но и на международном уровнях", - добавил Бжания. Первый Абхазский медицинский форум пройдет в Сухуме с 24 по 25 апреля.
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абхазия, минздрав абхазии, медицина, россия, аслан бжания
Первый Абхазский медицинский форум открылся в Сухуме
11:30 24.04.2023 (обновлено: 11:41 24.04.2023)
В медицинском форуме принимают участие российские академики, профессора, кандидаты медицинских наук, доктора, представители абхазского и российского медицинских сообществ.
СУХУМ, 24 апр - Sputnik. Первый Абхазский медицинский форум открылся в Сухуме в понедельник, 24 апреля.
Глава государства Аслан Бжания направил приветствие участникам форума, от его имени зачитанное руководителем Администрации президента Джансухом Нанба.
"В настоящее время Абхазия по праву считается одним из лучших мест для жизни, отдыха и реабилитации. Этому предшествовала огромная работа по изучению феномена долгожительства и физико-географических условий местности, подготовка территории, строительство и развитие курортно-реабилитационной инфраструктуры на территории Абхазии в дореволюционное и советское время", - говорится в приветствии президента.
Бжания отметил, что в программе форума отдельное место занимают темы реабилитации, санаторно-курортного развития, сбережения здоровья населения.
"Все то, что можно и нужно развивать в Абхазии при участии ведущих российских научных и медицинских учреждений и коллективов. Солидный состав участников форума свидетельствует о большой перспективе развития научной и сервисной медицины, огромном курортно-санаторном и реабилитационном потенциале Абхазии не только на местном и региональном, но и на международном уровнях", - добавил Бжания.
Первый Абхазский медицинский форум пройдет в Сухуме с 24 по 25 апреля.