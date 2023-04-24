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Первый Абхазский медицинский форум открылся в Сухуме

Первый Абхазский медицинский форум открылся в Сухуме

В медицинском форуме принимают участие российские академики, профессора, кандидаты медицинских наук, доктора, представители абхазского и российского... 24.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-24T11:30+0300

2023-04-24T11:30+0300

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СУХУМ, 24 апр - Sputnik. Первый Абхазский медицинский форум открылся в Сухуме в понедельник, 24 апреля. Глава государства Аслан Бжания направил приветствие участникам форума, от его имени зачитанное руководителем Администрации президента Джансухом Нанба. Бжания отметил, что в программе форума отдельное место занимают темы реабилитации, санаторно-курортного развития, сбережения здоровья населения."Все то, что можно и нужно развивать в Абхазии при участии ведущих российских научных и медицинских учреждений и коллективов. Солидный состав участников форума свидетельствует о большой перспективе развития научной и сервисной медицины, огромном курортно-санаторном и реабилитационном потенциале Абхазии не только на местном и региональном, но и на международном уровнях", - добавил Бжания. Первый Абхазский медицинский форум пройдет в Сухуме с 24 по 25 апреля.

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