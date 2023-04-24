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Проблемы и перспективы: в Абхазии открылся первый медицинский форум

Проблемы и перспективы: в Абхазии открылся первый медицинский форум

Первый абхазский медицинский форум, организованный Министерством здравоохранения, Ассоциацией реабилитологов Абхазии и "Российским медицинским обществом"... 24.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-24T15:50+0300

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Первый абхазский медицинский форум пройдет в Сухуме 24 и 25 апреля. Участники форума врачи из Абхазии и России на протяжении двух дней выступят с докладами на темы долголетия, развития санаторно-курортной инфраструктуры, реабилитации, неврологии, коронавирусной инфекции, эстетической хирургии, кардиологии, реабилитации ветеранов, адаптации детей с задержкой развития, развитие бальнеологических курортов Абхазии. Кроме того, участники форума проведут консультации для врачей и пациентов в медучреждениях страны. Приветственное слово участникам форума направил президент Абхазии Аслан Бжания. "Солидный состав участников форума свидетельствует о большой перспективе развития научной и сервисной медицины, огромном курортно-санаторном и реабилитационном потенциале Абхазии не только на местном и региональном, но и на международном уровнях", - сказал он. С приветственными словами в первый день форума выступили министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба, ректор АГУ Алеко Гварамич, президент АНА Зураб Джапуа, директор ГНУ "ИЭПиТ АНА" Зураб Миквабия, академик РАН, РАЕН Юрий Рахманин. В первый день были зачитаны доклады о состоянии системы здравоохранения в Абхазии, медицинских открытиях и достижениях первой четверти XXI века, работе центра для детей с ограниченными возможностями здоровья и другие.

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