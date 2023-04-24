https://sputnik-abkhazia.ru/20230424/tonuschuyu-v-reke-kosulyu-spasli-v-bzybskom-uschele-1045424805.html

Тонущую в реке косулю спасли в Бзыбском ущелье

Тонущую в реке косулю спасли в Бзыбском ущелье

Спасенную в реке Бзыбь косулю отпустили на волю у подножья гор, где нет людей и охотничьих собак. 24.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-24T17:30+0300

2023-04-24T17:30+0300

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в абхазии

гагрский район

абхазия

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СУХУМ, 24 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Тонущую в реке косулю спасли в Бзыбском ущелье, рассказал корреспонденту Sputnik Ренат Джения, который первым увидел погибающее животное .Вытаскивать из воды животное помогли и проезжавшие мимо автомобилисты. После того, как косуля была спасена, ее попытались отпустить, но она еле передвигалась. Тогда решили отвезти ее в одну из ближайших апацх, где животное отогрели у костра и накормили.Позже косуля пришла в себя и встала на ноги. Ее отвезли подальше в лес, где меньше людей, охотничьих собак и отпустили на волю у подножья гор.

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