https://sputnik-abkhazia.ru/20230424/tonuschuyu-v-reke-kosulyu-spasli-v-bzybskom-uschele-1045424805.html
Тонущую в реке косулю спасли в Бзыбском ущелье
Тонущую в реке косулю спасли в Бзыбском ущелье
Спасенную в реке Бзыбь косулю отпустили на волю у подножья гор, где нет людей и охотничьих собак. 24.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-24T17:30+0300
2023-04-24T17:30+0300
2023-04-24T17:49+0300
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СУХУМ, 24 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Тонущую в реке косулю спасли в Бзыбском ущелье, рассказал корреспонденту Sputnik Ренат Джения, который первым увидел погибающее животное .Вытаскивать из воды животное помогли и проезжавшие мимо автомобилисты. После того, как косуля была спасена, ее попытались отпустить, но она еле передвигалась. Тогда решили отвезти ее в одну из ближайших апацх, где животное отогрели у костра и накормили.Позже косуля пришла в себя и встала на ноги. Ее отвезли подальше в лес, где меньше людей, охотничьих собак и отпустили на волю у подножья гор.
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гагрский район, абхазия
Тонущую в реке косулю спасли в Бзыбском ущелье
17:30 24.04.2023 (обновлено: 17:49 24.04.2023)
Спасенную в реке Бзыбь косулю отпустили на волю у подножья гор, где нет людей и охотничьих собак.
СУХУМ, 24 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Тонущую в реке косулю спасли в Бзыбском ущелье, рассказал корреспонденту Sputnik Ренат Джения, который первым увидел погибающее животное .
"Я работаю на "Zip-Line" в Бзыбском ущелье. Находясь там, увидел, как течение реки несет животное. Я и мои коллеги стали идти вдоль реки, поняли, что это косуля. В тот момент ее прибило к берегу. Мы спустились к ней и веревками подняли на сушу", - поделился Джения.
Вытаскивать из воды животное помогли и проезжавшие мимо автомобилисты. После того, как косуля была спасена, ее попытались отпустить, но она еле передвигалась. Тогда решили отвезти ее в одну из ближайших апацх, где животное отогрели у костра и накормили.
Позже косуля пришла в себя и встала на ноги. Ее отвезли подальше в лес, где меньше людей, охотничьих собак и отпустили на волю у подножья гор.