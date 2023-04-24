https://sputnik-abkhazia.ru/20230424/turizm-investitsii-i-igornaya-zona-intervyu-glavy-galskogo-rayona-1045408536.html

Туризм, инвестиции и игорная зона: интервью главы Галского района

Туризм, инвестиции и игорная зона: интервью главы Галского района

Глава Галского района Константин Пилия рассказал в эфире радио Sputnik о перспективах развития туризма, привлечении инвестиций и возможном создании игорной... 24.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-24T09:35+0300

2023-04-24T09:35+0300

2023-04-24T09:35+0300

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Константин Пилия уверен, что в Галском районе нужно развивать туризм, и это могло бы способствовать повышению уровня заработка местного населения, а также увеличить бюджет.Среди прочих направлений развития района он видит привлечение инвестиций, расширение производства, создание игорной зоны не для граждан Абхазии.Ранее Галский район посетил глава минтуризма Абхазии Теймураз Хишба. Подводя итоги рабочей поездки, он заявил о намерениях ведомства включить этот район в туристические маршруты страны.

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