https://sputnik-abkhazia.ru/20230425/avtomobil-postradal-v-rezultate-kamnepada-v-bzybskom-uschele-1045453780.html

Автомобиль пострадал в результате камнепада в Бзыбском ущелье

Автомобиль пострадал в результате камнепада в Бзыбском ущелье

При камнепаде на 15-м километре дороги на Рицу никто не пострадал. 25.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-25T18:43+0300

2023-04-25T18:43+0300

2023-04-25T18:43+0300

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СУХУМ, 25 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Автомобиль с туристами был поврежден в результате камнепада в Бзыбском ущелье во вторник, 25 апреля. Об этом Sputnik рассказал директор Рицинского национального реликтового парка Адамур Багателия."К счастью, пострадавших нет. Насколько мы знаем, транспортное средство тоже незначительно пострадало. Камнепад произошел на 15-м километре Бзыбского ущелья, чуть выше Голубого озера", - уточнил он.По словам Багателия, инцидент произошел примерно в 16:00. Автомобиль, в который попали камни, был взят напрокат в Гагре туристами из России. Проезжая часть была частично перекрыта обломками, но службы парка оперативно устранили последствия камнепада.

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