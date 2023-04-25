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Автомобиль сбил пешехода в Гудауте
Автомобиль сбил пешехода в Гудауте
Пострадавшая в результате автомобильного наезда доставлена в Гудаутскую ЦРБ. 25.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-25T22:57+0300
2023-04-25T22:57+0300
2023-04-25T22:57+0300
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СУХУМ, 25 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Автомобиль сбил женщину в Гудауте вечером во вторник, 25 апреля, рассказал корреспонденту Sputnik начальник ОВД Гудаутского района Зосма Гицба.Он уточнил, что инцидент произошел по проспекту Героев вблизи санатория "Волга" примерно в 21:00. Пострадавшая доставлена в Гудаутскую ЦРБ, водителя отправили на освидетельствование в наркологический диспансер в Сухуме. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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абхазия, гудаута, новости
Автомобиль сбил пешехода в Гудауте
Пострадавшая в результате автомобильного наезда доставлена в Гудаутскую ЦРБ.
СУХУМ, 25 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Автомобиль сбил женщину в Гудауте вечером во вторник, 25 апреля, рассказал корреспонденту Sputnik начальник ОВД Гудаутского района Зосма Гицба.
Он уточнил, что инцидент произошел по проспекту Героев вблизи санатория "Волга" примерно в 21:00.
Пострадавшая доставлена в Гудаутскую ЦРБ, водителя отправили на освидетельствование в наркологический диспансер в Сухуме. Обстоятельства произошедшего выясняются.