https://sputnik-abkhazia.ru/20230425/avtomobil-sbil-peshekhoda-v-gudaute-1045462707.html

Автомобиль сбил пешехода в Гудауте

Автомобиль сбил пешехода в Гудауте

Пострадавшая в результате автомобильного наезда доставлена в Гудаутскую ЦРБ. 25.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-25T22:57+0300

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СУХУМ, 25 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Автомобиль сбил женщину в Гудауте вечером во вторник, 25 апреля, рассказал корреспонденту Sputnik начальник ОВД Гудаутского района Зосма Гицба.Он уточнил, что инцидент произошел по проспекту Героев вблизи санатория "Волга" примерно в 21:00. Пострадавшая доставлена в Гудаутскую ЦРБ, водителя отправили на освидетельствование в наркологический диспансер в Сухуме. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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