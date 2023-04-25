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Братские народы: день адыгского флага в Абхазии
Братские народы: день адыгского флага в Абхазии
День адыгского флага празднуется с 2010 года, в Абхазии его впервые отметили потомки черкесских эмигрантов в 2016 году. 25.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-25T22:33+0300
2023-04-25T22:33+0300
2023-04-25T22:33+0300
в абхазии
фото
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ТЕКСТ – Государственный комитет по делам молодежи и спорту Абхазии организовал в республике мероприятия, посвященные Дню адыгского флага.С утра в селе Бармыш Гудаутского района прошла церемония возложения цветов к памятнику адыго-абхазского братства. Затем мероприятия перенеслись в столицу республики. На Набережной Махаджиров прошли состязания по стрельбе из лука, а затем - праздничное шествие с флагами и зажигательными танцами.
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фото , фото
Братские народы: день адыгского флага в Абхазии
День адыгского флага празднуется с 2010 года, в Абхазии его впервые отметили потомки черкесских эмигрантов в 2016 году.
ТЕКСТ – Государственный комитет по делам молодежи и спорту Абхазии организовал в республике мероприятия, посвященные Дню адыгского флага.
С утра в селе Бармыш Гудаутского района прошла церемония возложения цветов к памятнику адыго-абхазского братства.
Затем мероприятия перенеслись в столицу республики. На Набережной Махаджиров прошли состязания по стрельбе из лука, а затем - праздничное шествие с флагами и зажигательными танцами.
© Sputnik / Томас Тхайцук
День адыгского или черкесского флага в Абхазии отметили ярко.
День адыгского или черкесского флага в Абхазии отметили ярко.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Этот день празднуется в республике с 2010 года.
Этот день празднуется в республике с 2010 года.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Участники шествия на набережной Сухуме под музыку направились от площади Багапш к площади у Абхазского драмтеатра.
Участники шествия на набережной Сухуме под музыку направились от площади Багапш к площади у Абхазского драмтеатра.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Многие радостно размахивали адыгскими флагами...
Многие радостно размахивали адыгскими флагами...
© Sputnik / Томас Тхайцук
...и были одеты в национальные костюмы
...и были одеты в национальные костюмы
© Sputnik / Томас Тхайцук
Зеленый цвет черкесского флага символизирует ислам, 12 звезд - 12 племен, а три скрещенных стрелы - три знатных княжеских рода.
Зеленый цвет черкесского флага символизирует ислам, 12 звезд - 12 племен, а три скрещенных стрелы - три знатных княжеских рода.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Праздничное шествие сопровождала веселая музыка...
Праздничное шествие сопровождала веселая музыка...
© Sputnik / Томас Тхайцук
...зажигательные танцы...
...зажигательные танцы...
© Sputnik / Томас Тхайцук
...и яркие вокальные композиции.
...и яркие вокальные композиции.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Также на набережной в честь праздника организовали турнир по стрельбе из лука.
Также на набережной в честь праздника организовали турнир по стрельбе из лука.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Попасть "в яблочко" пытались спортсмены от 6 до 16 лет.
Попасть "в яблочко" пытались спортсмены от 6 до 16 лет.