https://sputnik-abkhazia.ru/20230425/bratskie-narody-den-adygskogo-flaga-v-abkhazii-1045459284.html

Братские народы: день адыгского флага в Абхазии

Братские народы: день адыгского флага в Абхазии

День адыгского флага празднуется с 2010 года, в Абхазии его впервые отметили потомки черкесских эмигрантов в 2016 году. 25.04.2023, Sputnik Абхазия

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в абхазии

фото

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ТЕКСТ – Государственный комитет по делам молодежи и спорту Абхазии организовал в республике мероприятия, посвященные Дню адыгского флага.С утра в селе Бармыш Гудаутского района прошла церемония возложения цветов к памятнику адыго-абхазского братства. Затем мероприятия перенеслись в столицу республики. На Набережной Махаджиров прошли состязания по стрельбе из лука, а затем - праздничное шествие с флагами и зажигательными танцами.

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