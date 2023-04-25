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https://sputnik-abkhazia.ru/20230425/bratskie-narody-den-adygskogo-flaga-v-abkhazii-1045459284.html
Братские народы: день адыгского флага в Абхазии
Братские народы: день адыгского флага в Абхазии
День адыгского флага празднуется с 2010 года, в Абхазии его впервые отметили потомки черкесских эмигрантов в 2016 году. 25.04.2023, Sputnik Абхазия
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ТЕКСТ – Государственный комитет по делам молодежи и спорту Абхазии организовал в республике мероприятия, посвященные Дню адыгского флага.С утра в селе Бармыш Гудаутского района прошла церемония возложения цветов к памятнику адыго-абхазского братства. Затем мероприятия перенеслись в столицу республики. На Набережной Махаджиров прошли состязания по стрельбе из лука, а затем - праздничное шествие с флагами и зажигательными танцами.
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Братские народы: день адыгского флага в Абхазии

22:33 25.04.2023
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День адыгского флага празднуется с 2010 года, в Абхазии его впервые отметили потомки черкесских эмигрантов в 2016 году.
ТЕКСТ – Государственный комитет по делам молодежи и спорту Абхазии организовал в республике мероприятия, посвященные Дню адыгского флага.
С утра в селе Бармыш Гудаутского района прошла церемония возложения цветов к памятнику адыго-абхазского братства.
Затем мероприятия перенеслись в столицу республики. На Набережной Махаджиров прошли состязания по стрельбе из лука, а затем - праздничное шествие с флагами и зажигательными танцами.
© Sputnik / Томас Тхайцук

День адыгского или черкесского флага в Абхазии отметили ярко.

День адыгского или черкесского флага в Абхазии отметили ярко. - Sputnik Абхазия
1/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

День адыгского или черкесского флага в Абхазии отметили ярко.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Этот день празднуется в республике с 2010 года.

Этот день празднуется в республике с 2010 года. - Sputnik Абхазия
2/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Этот день празднуется в республике с 2010 года.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Участники шествия на набережной Сухуме под музыку направились от площади Багапш к площади у Абхазского драмтеатра.

Участники шествия на набережной Сухуме под музыку направились от площади Багапш к площади у Абхазского драмтеатра. - Sputnik Абхазия
3/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Участники шествия на набережной Сухуме под музыку направились от площади Багапш к площади у Абхазского драмтеатра.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Многие радостно размахивали адыгскими флагами...

Многие радостно размахивали адыгскими флагами... - Sputnik Абхазия
4/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Многие радостно размахивали адыгскими флагами...

© Sputnik / Томас Тхайцук

...и были одеты в национальные костюмы

...и были одеты в национальные костюмы - Sputnik Абхазия
5/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

...и были одеты в национальные костюмы

© Sputnik / Томас Тхайцук

Зеленый цвет черкесского флага символизирует ислам, 12 звезд - 12 племен, а три скрещенных стрелы - три знатных княжеских рода.

Зеленый цвет черкесского флага символизирует ислам, 12 звезд - 12 племен, а три скрещенных стрелы - три знатных княжеских рода. - Sputnik Абхазия
6/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Зеленый цвет черкесского флага символизирует ислам, 12 звезд - 12 племен, а три скрещенных стрелы - три знатных княжеских рода.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Праздничное шествие сопровождала веселая музыка...

Праздничное шествие сопровождала веселая музыка... - Sputnik Абхазия
7/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Праздничное шествие сопровождала веселая музыка...

© Sputnik / Томас Тхайцук

...зажигательные танцы...

...зажигательные танцы... - Sputnik Абхазия
8/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

...зажигательные танцы...

© Sputnik / Томас Тхайцук

...и яркие вокальные композиции.

...и яркие вокальные композиции. - Sputnik Абхазия
9/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

...и яркие вокальные композиции.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Также на набережной в честь праздника организовали турнир по стрельбе из лука.

Также на набережной в честь праздника организовали турнир по стрельбе из лука. - Sputnik Абхазия
10/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Также на набережной в честь праздника организовали турнир по стрельбе из лука.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Попасть "в яблочко" пытались спортсмены от 6 до 16 лет.

Попасть &quot;в яблочко&quot; пытались спортсмены от 6 до 16 лет. - Sputnik Абхазия
11/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Попасть "в яблочко" пытались спортсмены от 6 до 16 лет.

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