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День адыгского флага отметили в Абхазии

День адыгского флага отметили в Абхазии

День адыгского флага празднуется с 2010 года, в Абхазии его впервые отметили потомки черкесских эмигрантов в 2016 году. 25.04.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 25 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Государственный комитет по делам молодежи и спорту Абхазии организовал в республике мероприятия, посвященные Дню адыгского флага.С утра в селе Бармыш Гудаутского района представители Госкомспорта, адыгской диаспоры, руководство "Адыга Хасэ", представители молодежных организаций возложили цветы к памятнику адыго-абхазского братства.Позже на Набережной Махаджиров в Сухуме прошли соревнования по стрельбе из лука. Среди спортсменов 6-10 лет первое место занял Шамиль Киут, второе - Маркел Чкадуа, третье - Рамиль Гунба.Среди спортсменов 11-16 лет первым стал Нестор Квициния, второе место занял Самир Гуния, бронзовым призером стал Эраст Антелава. Вечером на набережной состоялось праздничное шествие. Участники, размахивая флагами, прошли от площади Сергея Багапш к площади драмтеатра, где состоялось выступление творческих коллективов из Адыгеи и Абхазии."От лица Государственного комитета по делам молодежи и спорту мы вас искренне поздравляем с Днем черкесского флага. Абазины, адыги, абхазы – это братские народы, и наше старшее поколение, наши предки, прошли трудный и тернистый путь с гордо поднятой головой. Мы не должны это забывать, мы должны чтить их память, и сегодня наша задача – идти дальше и реализовывать проекты во благо нашего общества", - отметил председатель Госкомспорта Абхазии Таращ Хагба.День адыгского флага празднуется с 2010 года. В Абхазии его впервые отметили потомки черкесских эмигрантов в 2016 году. По традиции, в республиках Адыгея, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия организуют концерты, конные переходы, автопробеги, спортивные состязания. Также эту дату отмечают потомки черкесов более чем в 50 странах мира.Впервые об адыгском флаге упомянул в своей книге "Путешествие в Черкесию, Крым — Татарию…" английский путешественник Эдмунд Спенсер в XIX веке. В 1992 году флаг был утвержден как государственный флаг Адыгеи. Он представляет собой зеленое прямоугольное поле, на котором изображены три скрещенные золотые стрелы и 12 золотых звезд.Звезды означают объединение самых крупных племен, стрелы - объединение трех главных княжеских родов. Зеленый цвет полотна символизирует ислам.

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