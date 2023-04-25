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Глава Минтуризма посетил с рабочей поездкой Ткуарчалский район

Глава Минтуризма посетил с рабочей поездкой Ткуарчалский район

Несмотря на то, что город Ткуарчал расположен в горах Абхазии и не имеет выхода к морю, он может стать популярным туристическим направлением. 25.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-25T21:59+0300

2023-04-25T21:59+0300

2023-04-25T21:59+0300

абхазия

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СУХУМ, 25 апр - Sputnik. Министр туризма Абхазии Теймураз Хишба в преддверии курортного сезона совершил поездку в Ткуарчал, сообщает пресс-служба ведомства. На встрече с министром глава Ткуарчалского района Исидор Дочия подчеркнул, что визит делегации Минтуризма может послужить импульсом для развития города как туристического центра, но подчеркнул, что для развития инфраструктуры необходимы финансовые вложения."В Ткуарчале никогда не было больших туристических потоков. Но за последние два года мы смогли наладить какую-то работу в этом направлении. У нас есть красивые места, которые можно показывать людям. У нас в планах создание особой охраняемой территории. Туристов может заинтересовать и наше озеро, расположенное на высоте 2300 метров над уровнем моря. Если мы сможем вложить средства в это дело, то это принесет пользу району. И Ткуарчал будет развиваться, и бюджет восточной части страны вырастет", – сказал Дочия.В свою очередь, Теймураз Хишба подчеркнул, что район может стать центром притяжения иностранных путешественников, так как на его территории расположены объекты историко-культурного наследия, в том числе Бедийский храм.

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