https://sputnik-abkhazia.ru/20230425/takie-obstoyatelstva-kogoniya-i-adleyba-o-razvitii-onkologicheskoy-sluzhby-abkhazii--1045446842.html

Такие обстоятельства: Когония и Адлейба о развитии онкологической службы Абхазии

Такие обстоятельства: Когония и Адлейба о развитии онкологической службы Абхазии

Врачи-онкологи Лали Когония и Сария Адлейба, принимавшие участие в первом медицинском абхазском форуме, в эфире радио Sputnik рассказали о развитии онкослужбы. 25.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-25T15:38+0300

2023-04-25T15:38+0300

2023-04-25T15:55+0300

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Такие обстоятельства: Когония и Адлейба о развитии онкологической службы Абхазии Такие обстоятельства: Когония и Адлейба о развитии онкологической службы Абхазии

В Сухуме завершился первый абхазский медицинский форум. Вместе с медиками республики в нем принимали участие российские специалисты – академики, доктора и кандидаты медицинских наук, представители российского медицинского сообщества. На форуме обсудили самые актуальные вопросы, касающиеся медицины и эффективного лечения людей. В рамках форума российские медики провели прием для пациентов. 27 апреля в Национальном онкоцентре проведет прием профессор, доктор медицинских наук, врач-химиотерапевт Лали Когония. В эфире радио Sputnik она поделилась своими впечатлениями о состоянии абхазкой онкологической службы. "Делая обход, я была поражена, как хорошо все отлажено. Другое дело, медицинское оборудование. Оно требует вмешательства. Я в надежде на то, что мы будем работать широко и вместе... Летом собираемся десантировать сюда троих хирургов, чтобы они безвозмездно сделали ряд операций", – сказала Когония. Заведующая отделением химиотерапии Национального онкологического центра Сария Адлейба рассказала о том, как ведется взаимодействие и обмен опытом с российскими коллегами.Подробности слушайте в аудиофайле.

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