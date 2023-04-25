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Терновой: медицинская реабилитация в Абхазии выйдет на более высокий уровень

Терновой: медицинская реабилитация в Абхазии выйдет на более высокий уровень

В ближайшее время медицинская реабилитация в Абхазии выйдет на более высокий уровень, отметил в интервью радио Sputnik участник медфорума в Абхазии... 25.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-25T10:41+0300

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Терновой: медицинская реабилитация в Абхазии выйдет на более высокий уровень Терновой: медицинская реабилитация в Абхазии выйдет на более высокий уровень

В интервью радио Sputnik заведующий отделением медицинской реабилитации Центра медицинской реабилитации, доцент кафедры травматологии и хирургии катастрофа МГМУ имени Сеченова Константин Терновой, который принимает участие в Первом абхазском медицинском форуме, рассказал, что в рамках форума в Абхазии будет проведена первая операция по замене коленного сустава на искусственном протезе. Также, по его словам, в октябре планируется провести встречу врачей реабилитационного центра Сеченовского университета и врачей из Абхазии для передачи "практических умений". Реабилитологи планируют проводить консультации в республике. В октябре также планируется провести в Абхазии дни открытых дверей для пациентов и врачей. Терновой выразил уверенность, что в ближайшее время реабилитация в Абхазии выйдет на более высокий уровень, так как республика по климатическим данным идеально подходит для проведения реабилитации. "Реабилитационная служба в Абхазии сложная, она требует консолидации знаний, которые мы можем передать. Думаю, реабилитация в Абхазии в ближайшее время перейдет на более высокий уровень. Сама Абхазия по своим климатическим данным – прекрасное место для проведения реабилитации. Воздух и климат – очень важная составляющая, есть возможность заниматься пешими прогулками, скандинавской ходьбой", – отметил Терновой. Подробности слушайте в аудиофайле.

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