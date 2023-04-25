"Я - абхазка": родина и театр в судьбе Нелли Эшба

"Когда папа вернулся, мы все: мама, папа и я — отправились из Очамчыры к бабушке в Агу-Бедиа, ─ вспоминала Нелли Ражденовна. ─ Шли пешком. По дороге столько фруктовых деревьев, срывай себе и ешь. Незнакомый старик угощает нас прохладным мацони. Когда дошли до места, где у реки стоит мельница, примчался какой-то человек на коне. Внезапно он спрыгнул с лошади, подошел к отцу и обнял его, потом, не говоря ни слова, ускакал. Мы удивились страшно. Реку, хоть и мелкую, надо было переходить вброд. И только собрались ее перейти, как вдруг видим: на другой стороне собрался весь род Эшба. Оказалось, тот человек узнал отца и позвал всех родственников, чтобы встретить нас и помочь перейти через реку. Дальше было что-то невообразимое. Меня посадили на плечи, маму и папу усадили к себе на скрещенные руки другие люди. Так нас понесли к бабушке, а до ее дома было еще целых два километра. У бабушки мы все опустились на колени, и она благословила нас. Эту дорогу мне не забыть никогда".