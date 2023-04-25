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https://sputnik-abkhazia.ru/20230425/zvezdy-udivlyayut-tretiy-kontsert-apsny-star-1045437828.html
"Звезды" удивляют: третий концерт "Аpsny-Star"
"Звезды" удивляют: третий концерт "Аpsny-Star"
Очередной концерт музыкального проекта "Apsny-Star" прошел в Сухуме во вторник, 24 апреля. 25.04.2023, Sputnik Абхазия
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На третьем концерте прозвучали популярные иностранные композиции, тяжелый рок и абхазские хиты в новых аранжировках. В этот раз проект покинули двое участников – Астамур Вартанов из команды Ильды Кучуберия и Шахан Сиргинава из команды Саиды Агрба. По решению наставника Фаи Мархолия проект должен был завершиться и для Нара Нанба, однако продюсеры проекта дали музыканту еще один шанс. Проект "Аpsny-Star" организован при поддержке Министерства культуры Абхазии, генеральный спонсор проекта – мобильный оператор "Аквафон". Sputnik Абхазия – информационный партнер проекта. Главный приз шоу – бесплатное обучение в Академии музыки имени Гнесиных. Шоу "Аpsny-Star" продлится год и будет разделено на три сезона. Третий сезон – суперфинал, в котором встретятся финалисты первых двух сезонов. Всего за год зрители смогут посетить 12 концертов, они будут проходить раз в месяц.
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фото , фото, абхазия, новости, мультимедиа
фото , фото, абхазия, новости, мультимедиа

"Звезды" удивляют: третий концерт "Аpsny-Star"

17:15 25.04.2023 (обновлено: 17:32 25.04.2023)
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Очередной концерт музыкального проекта "Apsny-Star" прошел в Сухуме во вторник, 24 апреля.
На третьем концерте прозвучали популярные иностранные композиции, тяжелый рок и абхазские хиты в новых аранжировках.
В этот раз проект покинули двое участников – Астамур Вартанов из команды Ильды Кучуберия и Шахан Сиргинава из команды Саиды Агрба.
По решению наставника Фаи Мархолия проект должен был завершиться и для Нара Нанба, однако продюсеры проекта дали музыканту еще один шанс.
Проект "Аpsny-Star" организован при поддержке Министерства культуры Абхазии, генеральный спонсор проекта – мобильный оператор "Аквафон". Sputnik Абхазия – информационный партнер проекта. Главный приз шоу – бесплатное обучение в Академии музыки имени Гнесиных.
Шоу "Аpsny-Star" продлится год и будет разделено на три сезона. Третий сезон – суперфинал, в котором встретятся финалисты первых двух сезонов. Всего за год зрители смогут посетить 12 концертов, они будут проходить раз в месяц.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Третий концерт музыкального проекта "Apsny-Star" прошел в Абхазской государственной филармонии 24 апреля.

Третий концерт музыкального проекта &quot;Apsny-Star&quot; прошел в Абхазской государственной филармонии 24 апреля. - Sputnik Абхазия
1/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Третий концерт музыкального проекта "Apsny-Star" прошел в Абхазской государственной филармонии 24 апреля.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Участников остается все меньше, удивить жюри, которое с каждым концертом становится строже, все сложнее.

Участников остается все меньше, удивить жюри, которое с каждым концертом становится строже, все сложнее. - Sputnik Абхазия
2/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Участников остается все меньше, удивить жюри, которое с каждым концертом становится строже, все сложнее.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Адгур Лазария в этот раз примерил на себя готический образ, исполнил песню "Du Hast" группы Rammstein и набрал максимальное количество баллов.

Адгур Лазария в этот раз примерил на себя готический образ, исполнил песню &quot;Du Hast&quot; группы Rammstein и набрал максимальное количество баллов. - Sputnik Абхазия
3/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Адгур Лазария в этот раз примерил на себя готический образ, исполнил песню "Du Hast" группы Rammstein и набрал максимальное количество баллов.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Члены жюри обращали внимание не только на вокальные данные участников, но и на то, как они подавали себя на сцене и сумели прочувствовать выбранные песни.

Члены жюри обращали внимание не только на вокальные данные участников, но и на то, как они подавали себя на сцене и сумели прочувствовать выбранные песни. - Sputnik Абхазия
4/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Члены жюри обращали внимание не только на вокальные данные участников, но и на то, как они подавали себя на сцене и сумели прочувствовать выбранные песни.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Шахан Сиргинава, который, помимо вокала, радует зрителей игрой на саксофоне, проект покинул.

Шахан Сиргинава, который, помимо вокала, радует зрителей игрой на саксофоне, проект покинул. - Sputnik Абхазия
5/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Шахан Сиргинава, который, помимо вокала, радует зрителей игрой на саксофоне, проект покинул.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Не меньше участников за выступление переживали наставники команд, которые пытались помочь исполнителям полностью погрузиться в номер.

Не меньше участников за выступление переживали наставники команд, которые пытались помочь исполнителям полностью погрузиться в номер. - Sputnik Абхазия
6/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Не меньше участников за выступление переживали наставники команд, которые пытались помочь исполнителям полностью погрузиться в номер.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Алан Бесланипа для третьего концерта выбрал песню Тома Оделла "Another love". Члены жюри отметили, что композиция удачно подобрана под тембр голоса юного музыканта.

Алан Бесланипа для третьего концерта выбрал песню Тома Оделла &quot;Another love&quot;. Члены жюри отметили, что композиция удачно подобрана под тембр голоса юного музыканта. - Sputnik Абхазия
7/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Алан Бесланипа для третьего концерта выбрал песню Тома Оделла "Another love". Члены жюри отметили, что композиция удачно подобрана под тембр голоса юного музыканта.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В этот раз "звезды" проекта порадовали разнообразием абхазских композиций, одну из которых исполнил Самвел Миракян.

В этот раз &quot;звезды&quot; проекта порадовали разнообразием абхазских композиций, одну из которых исполнил Самвел Миракян. - Sputnik Абхазия
8/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

В этот раз "звезды" проекта порадовали разнообразием абхазских композиций, одну из которых исполнил Самвел Миракян.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Некоторые из исполненных абхазских песен были когда-то сочинены музыкальным продюсером шоу Анри Гумба, отчего ответственность за исполнение была еще больше.

Некоторые из исполненных абхазских песен были когда-то сочинены музыкальным продюсером шоу Анри Гумба, отчего ответственность за исполнение была еще больше. - Sputnik Абхазия
9/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Некоторые из исполненных абхазских песен были когда-то сочинены музыкальным продюсером шоу Анри Гумба, отчего ответственность за исполнение была еще больше.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Зрительский зал активно поддерживал своих кумиров и не скрывал эмоций после оглашения оценок.

Зрительский зал активно поддерживал своих кумиров и не скрывал эмоций после оглашения оценок. - Sputnik Абхазия
10/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Зрительский зал активно поддерживал своих кумиров и не скрывал эмоций после оглашения оценок.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Впервые на проекте продюсеры воспользовались правом оставить выбывшего участника. Несмотря на решение наставника, Нар Нанба продолжит бороться за выход в финал.

Впервые на проекте продюсеры воспользовались правом оставить выбывшего участника. Несмотря на решение наставника, Нар Нанба продолжит бороться за выход в финал. - Sputnik Абхазия
11/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Впервые на проекте продюсеры воспользовались правом оставить выбывшего участника. Несмотря на решение наставника, Нар Нанба продолжит бороться за выход в финал.

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