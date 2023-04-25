"Звезды" удивляют: третий концерт "Аpsny-Star"

На третьем концерте прозвучали популярные иностранные композиции, тяжелый рок и абхазские хиты в новых аранжировках. В этот раз проект покинули двое участников – Астамур Вартанов из команды Ильды Кучуберия и Шахан Сиргинава из команды Саиды Агрба. По решению наставника Фаи Мархолия проект должен был завершиться и для Нара Нанба, однако продюсеры проекта дали музыканту еще один шанс. Проект "Аpsny-Star" организован при поддержке Министерства культуры Абхазии, генеральный спонсор проекта – мобильный оператор "Аквафон". Sputnik Абхазия – информационный партнер проекта. Главный приз шоу – бесплатное обучение в Академии музыки имени Гнесиных. Шоу "Аpsny-Star" продлится год и будет разделено на три сезона. Третий сезон – суперфинал, в котором встретятся финалисты первых двух сезонов. Всего за год зрители смогут посетить 12 концертов, они будут проходить раз в месяц.
Очередной концерт музыкального проекта "Apsny-Star" прошел в Сухуме во вторник, 24 апреля.
На третьем концерте прозвучали популярные иностранные композиции, тяжелый рок и абхазские хиты в новых аранжировках.
В этот раз проект покинули двое участников – Астамур Вартанов из команды Ильды Кучуберия и Шахан Сиргинава из команды Саиды Агрба.
По решению наставника Фаи Мархолия проект должен был завершиться и для Нара Нанба, однако продюсеры проекта дали музыканту еще один шанс.
Проект "Аpsny-Star" организован при поддержке Министерства культуры Абхазии, генеральный спонсор проекта – мобильный оператор "Аквафон". Sputnik Абхазия – информационный партнер проекта. Главный приз шоу – бесплатное обучение в Академии музыки имени Гнесиных.
Шоу "Аpsny-Star" продлится год и будет разделено на три сезона. Третий сезон – суперфинал, в котором встретятся финалисты первых двух сезонов. Всего за год зрители смогут посетить 12 концертов, они будут проходить раз в месяц.