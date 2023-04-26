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Часть Сухума останется без воды в четверг 27 апреля
Часть Сухума останется без воды в четверг 27 апреля
Неудобства связаны с ремонтными работами на улицах Джонуа и Имама Шамиля. 26.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-26T20:22+0300
2023-04-26T20:22+0300
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СУХУМ, 26 апр - Sputnik. Часть Сухум останется без питьевой воды в завтра, 27 апреля, сообщает пресс-служба столичного "Водоканала".Подача воды прекратится в полночь и возобновится в 17:00. Ограничения затронут Старый поселок, район вокзала, рынка, ВИЭМ, улицюу Адыгейску, центральную и нагорную части города. Водоканал приносит жителям Сухума извинения за временные неудобства.
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абхазия, новости, сухум
Часть Сухума останется без воды в четверг 27 апреля
Неудобства связаны с ремонтными работами на улицах Джонуа и Имама Шамиля.
СУХУМ, 26 апр - Sputnik. Часть Сухум останется без питьевой воды в завтра, 27 апреля, сообщает пресс-служба столичного "Водоканала".
Подача воды прекратится в полночь и возобновится в 17:00. Ограничения затронут Старый поселок, район вокзала, рынка, ВИЭМ, улицюу Адыгейску, центральную и нагорную части города.
Водоканал приносит жителям Сухума извинения за временные неудобства.