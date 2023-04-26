https://sputnik-abkhazia.ru/20230426/chast-sukhuma-ostanetsya-bez-vody-v-chetverg-27-aprelya-1045488366.html

Часть Сухума останется без воды в четверг 27 апреля

Часть Сухума останется без воды в четверг 27 апреля

Неудобства связаны с ремонтными работами на улицах Джонуа и Имама Шамиля. 26.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-26T20:22+0300

2023-04-26T20:22+0300

2023-04-26T20:22+0300

в абхазии

абхазия

новости

сухум

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/04/06/1045120163_0:155:3092:1894_1920x0_80_0_0_ff2622cd856226c3517106562d4d20d9.jpg

СУХУМ, 26 апр - Sputnik. Часть Сухум останется без питьевой воды в завтра, 27 апреля, сообщает пресс-служба столичного "Водоканала".Подача воды прекратится в полночь и возобновится в 17:00. Ограничения затронут Старый поселок, район вокзала, рынка, ВИЭМ, улицюу Адыгейску, центральную и нагорную части города. Водоканал приносит жителям Сухума извинения за временные неудобства.

абхазия

сухум

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости, сухум