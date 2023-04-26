https://sputnik-abkhazia.ru/20230426/logua-ob-izmeneniyakh-v-zakon-ob-elektroenergetike-ponimaem-k-chemu-privedet-liberalizatsiya-1045437362.html

Логуа об изменениях в закон об электроэнергетике: понимаем, к чему приведет либерализация

Логуа об изменениях в закон об электроэнергетике: понимаем, к чему приведет либерализация

На Заседание Народного Собрания Абхазии, которое прошло 19 апреля, депутаты обсудили вопросы энергетики. В частности, парламентарии и во втором, и... 26.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-26T10:24+0300

2023-04-26T10:24+0300

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Логуа об изменениях в законе об энергетике Логуа об изменениях в законе об энергетике

На Заседание Народного Собрания Абхазии, которое прошло 19 апреля, депутаты обсудили вопросы энергетики. В частности, парламентарии и во втором, и окончательном чтении внесли изменения в закон "Об электроэнергетике". Согласно принятым изменениям в закон, единый оператор распределительных сетей считается унитарным предприятием, а его имущество не подлежит приватизации. Это решение Парлмамента в эфире радио Sputnik прокомментировал член Общественной палаты Абхазии, депутат Парламента шестого созыва Астамур Логуа. "Мы понимаем, о чем идет речь, что есть сложности, и к чему может привести либерализация энергетической отрасли Абхазии. Для каждого гражданина Абхазии должно быть понятно, что это энергетика – локомотив развития экономики и государственного суверенитета в том числе. Есть примеры в разных странах, в том числе постсоветских, где возникали конфликты между частными хозяевами энергетической отрасли и населением, и государством. Но мы должны думать и о том, что одними патриотическими лозунгами мы не можем построить государство. Нужно думать над тем, как развивать эту отрасль", – сказал Логуа. Подробности слушайте в аудиофайле.

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