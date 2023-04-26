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Логуа об изменениях в закон об электроэнергетике: понимаем, к чему приведет либерализация
Логуа об изменениях в закон об электроэнергетике: понимаем, к чему приведет либерализация
На Заседание Народного Собрания Абхазии, которое прошло 19 апреля, депутаты обсудили вопросы энергетики. В частности, парламентарии и во втором, и... 26.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-26T10:24+0300
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Логуа об изменениях в законе об энергетике
Логуа об изменениях в законе об энергетике
На Заседание Народного Собрания Абхазии, которое прошло 19 апреля, депутаты обсудили вопросы энергетики. В частности, парламентарии и во втором, и окончательном чтении внесли изменения в закон "Об электроэнергетике". Согласно принятым изменениям в закон, единый оператор распределительных сетей считается унитарным предприятием, а его имущество не подлежит приватизации. Это решение Парлмамента в эфире радио Sputnik прокомментировал член Общественной палаты Абхазии, депутат Парламента шестого созыва Астамур Логуа. "Мы понимаем, о чем идет речь, что есть сложности, и к чему может привести либерализация энергетической отрасли Абхазии. Для каждого гражданина Абхазии должно быть понятно, что это энергетика – локомотив развития экономики и государственного суверенитета в том числе. Есть примеры в разных странах, в том числе постсоветских, где возникали конфликты между частными хозяевами энергетической отрасли и населением, и государством. Но мы должны думать и о том, что одними патриотическими лозунгами мы не можем построить государство. Нужно думать над тем, как развивать эту отрасль", – сказал Логуа. Подробности слушайте в аудиофайле.
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подкасты, абхазия, парламент абхазии, черноморэнерго, электроэнергетика, законопроекты, аудио
подкасты, абхазия, парламент абхазии, черноморэнерго, электроэнергетика, законопроекты, аудио

Логуа об изменениях в закон об электроэнергетике: понимаем, к чему приведет либерализация

10:24 26.04.2023 (обновлено: 10:25 26.04.2023)
Радио
Логуа об изменениях в законе об энергетике
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На Заседание Народного Собрания Абхазии, которое прошло 19 апреля, депутаты обсудили вопросы энергетики. В частности, парламентарии и во втором, и окончательном чтении внесли изменения в закон "Об электроэнергетике". Согласно принятым изменениям в закон, единый оператор распределительных сетей считается унитарным предприятием, а его имущество не подлежит приватизации. Это решение Парлмамента в эфире радио Sputnik прокомментировал член Общественной палаты Абхазии, депутат Парламента шестого созыва Астамур Логуа.
"Мы понимаем, о чем идет речь, что есть сложности, и к чему может привести либерализация энергетической отрасли Абхазии. Для каждого гражданина Абхазии должно быть понятно, что это энергетика – локомотив развития экономики и государственного суверенитета в том числе. Есть примеры в разных странах, в том числе постсоветских, где возникали конфликты между частными хозяевами энергетической отрасли и населением, и государством. Но мы должны думать и о том, что одними патриотическими лозунгами мы не можем построить государство. Нужно думать над тем, как развивать эту отрасль", – сказал Логуа.

Подробности слушайте в аудиофайле.
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