Начала работу дегустационная комиссия второго национального конкурса виноделов
13:03 26.04.2023 (обновлено: 16:19 26.04.2023)
© Sputnik / Марианна Кубрава В предприятии "Вина и воды Абхазии" проходит дегустация вин участников Национального конкурса Абхазских вин
© Sputnik / Марианна Кубрава
Национальный конкурс абхазских вин впервые прошел в прошлом году. Его цель – поддержка местных частных производителей и улучшение качества вина, производимого в Абхазии.
СУХУМ, 26 апр – Sputnik, Асмат Цвижба. 26 и 27 апреля на предприятии "Вина и воды Абхазии" проходит дегустация продукции участников второго Национального конкурса абхазских вин.
Сотрудниками предприятия было отобрано отобрано 95 образцов от 47 виноделов. К конкурсной дегустации допущено 24 образца из 15 хозяйств.
Дегустационная комиссия оценивает вина по прозрачности, цвету, чистоте, интенсивности, качеству, послевкусию, гармонии.
По словам председателя комиссии конкурса, доктора технических наук Георгия Аргентина "золота" заслуживает вино, набравшее больше 82 баллов.
Он подчеркнул, что все вина "маскированные", дегустация проходит анонимно. Дегустаторов просят пробовать вино в тишине и не обсуждать вкус с другими.
"Думаю, это очень важно, потому что этикетки очень влияют на дегустатора и провоцируют субъективность", – сказал он.
Генеральный директор компании "Вина и воды Абхазии" Николай Ачба отметил, что на промежуточном этапе конкурса можно сказать, что в республике есть люди, которые относятся к виноделию добросовестно и делают качественные вина, а есть те, кто "не очень понимает, что такое вино". Главная задача конкурса – популяризация виноделия в Абхазии, подчеркнул Ачба.
"Отсюда вытекает следующая задача – научить людей, объяснить, что такое вино в современном виде, куда мы должны стремиться, тот уровень, куда виноделие Абхазии должно выйти, вне зависимости от того, домашнее это вино или винодельня", – добавил он.
© Sputnik / Марианна Кубрава В предприятии "Вина и воды Абхазии" проходит дегустация вин участников Национального конкурса Абхазских вин
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© Sputnik / Марианна Кубрава
В предприятии "Вина и воды Абхазии" проходит дегустация вин участников Национального конкурса Абхазских вин
© Sputnik / Марианна Кубрава В предприятии "Вина и воды Абхазии" проходит дегустация вин участников Национального конкурса Абхазских вин
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© Sputnik / Марианна Кубрава
В предприятии "Вина и воды Абхазии" проходит дегустация вин участников Национального конкурса Абхазских вин
© Sputnik / Марианна Кубрава В предприятии "Вина и воды Абхазии" проходит дегустация вин участников Национального конкурса Абхазских вин
3/5
© Sputnik / Марианна Кубрава
В предприятии "Вина и воды Абхазии" проходит дегустация вин участников Национального конкурса Абхазских вин
© Sputnik / Марианна Кубрава В предприятии "Вина и воды Абхазии" проходит дегустация вин участников Национального конкурса Абхазских вин
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© Sputnik / Марианна Кубрава
В предприятии "Вина и воды Абхазии" проходит дегустация вин участников Национального конкурса Абхазских вин
© Sputnik / Марианна Кубрава В предприятии "Вина и воды Абхазии" проходит дегустация вин участников Национального конкурса Абхазских вин
5/5
© Sputnik / Марианна Кубрава
В предприятии "Вина и воды Абхазии" проходит дегустация вин участников Национального конкурса Абхазских вин
1/5
© Sputnik / Марианна Кубрава
В предприятии "Вина и воды Абхазии" проходит дегустация вин участников Национального конкурса Абхазских вин
2/5
© Sputnik / Марианна Кубрава
В предприятии "Вина и воды Абхазии" проходит дегустация вин участников Национального конкурса Абхазских вин
3/5
© Sputnik / Марианна Кубрава
В предприятии "Вина и воды Абхазии" проходит дегустация вин участников Национального конкурса Абхазских вин
4/5
© Sputnik / Марианна Кубрава
В предприятии "Вина и воды Абхазии" проходит дегустация вин участников Национального конкурса Абхазских вин
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© Sputnik / Марианна Кубрава
В предприятии "Вина и воды Абхазии" проходит дегустация вин участников Национального конкурса Абхазских вин
Церемония награждения победителей состоится 28 апреля на платформе "Гума". Их будут выбирать по следующим номинациям:
Гран-при за лучшее абхазское вино 2023 года
Золотая медаль "Лучшее абхазское белое вино 2023 года"
Серебряная медаль "Лучшее абхазское белое вино 2023 года"
Бронзовая медаль "Лучшее абхазское белое вино 2023 года"
Золотая медаль "Лучшее абхазское красное вино 2023 года"
Серебряная медаль "Лучшее абхазское красное вино 2023 года"
Бронзовая медаль "Лучшее абхазское красное вино 2023 года"
Золотая медаль "Лучшее абхазское вино из сорта изабелла 2023 года"
Серебряная медаль "Лучшее абхазское вино из сорта изабелла 2023 года"
Бронзовая медаль "Лучшее абхазское вино из сорта изабелла 2023 года"
Спецприз от Министерства сельского хозяйства Республики Абхазия
Спецприз от партнера конкурса компании "А-мобайл"
Спецприз от председателя Организационного комитета конкурса Н. В. Ачба
Первый конкурс абхазских вин состоялся в апреле 2022 года. Тогда организаторы отобрали в районах Абхазии сто образцов продукции, в результате лабораторных исследований были отсеяны 62 из них.
Конкурс был разделен на несколько номинаций: белые вина, красные вина, "Изабелла", спецприз Министерства сельского хозяйства, спецприз семьи Ачба, спецприз за лучшее полусладкое вино. Обладателем гран-при стал молодой винодел Саид Званбая.