https://sputnik-abkhazia.ru/20230426/obrazovatelno-turisticheskiy-forum-gorizonty-23-otkrylsya-v-sukhume-1045464243.html
Образовательно-туристический форум "Горизонты-23" открылся в Сухуме
Образовательно-туристический форум "Горизонты-23" открылся в Сухуме
Международный образовательно-туристический форум "Горизонты-23" будет проходить в столице Абхазии с 26 по 28 апреля 26.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-26T10:56+0300
2023-04-26T10:56+0300
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в абхазии
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СУХУМ, 26 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Международный образовательно-туристический форум "Горизонты-23" открылся в Сухуме в среду, 26 апреля. Посол России в Абхазии Михаил Шургалин приветствовал участников, отметив ведущую роль туристической индустрии для республики и пожелал плодотворной работы в рамках форума. Форум продлится три дня. Участники будут обсуждать проблематику туриндустрии, актуальные задачи, перспективы, последние тренды, новые маркетинговые инструменты в туризме, новые направления в отрасли. Организаторы образовательно-туристического форума – представительство Россотрудничества в Абхазии и Министерство туризма Абхазии.
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Образовательно-туристический форум "Горизонты-23" открылся в Сухуме
10:56 26.04.2023 (обновлено: 11:00 26.04.2023)
Международный образовательно-туристический форум "Горизонты-23" будет проходить в столице Абхазии с 26 по 28 апреля
СУХУМ, 26 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Международный образовательно-туристический форум "Горизонты-23" открылся в Сухуме в среду, 26 апреля.
Посол России в Абхазии Михаил Шургалин приветствовал участников, отметив ведущую роль туристической индустрии для республики и пожелал плодотворной работы в рамках форума.
Форум продлится три дня. Участники будут обсуждать проблематику туриндустрии, актуальные задачи, перспективы, последние тренды, новые маркетинговые инструменты в туризме, новые направления в отрасли.
Организаторы образовательно-туристического форума – представительство Россотрудничества в Абхазии и Министерство туризма Абхазии.