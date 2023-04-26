https://sputnik-abkhazia.ru/20230426/obrazovatelno-turisticheskiy-forum-gorizonty-23-otkrylsya-v-sukhume-1045464243.html

Образовательно-туристический форум "Горизонты-23" открылся в Сухуме

Образовательно-туристический форум "Горизонты-23" открылся в Сухуме

Международный образовательно-туристический форум "Горизонты-23" будет проходить в столице Абхазии с 26 по 28 апреля 26.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-26T10:56+0300

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в абхазии

абхазия

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СУХУМ, 26 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Международный образовательно-туристический форум "Горизонты-23" открылся в Сухуме в среду, 26 апреля. Посол России в Абхазии Михаил Шургалин приветствовал участников, отметив ведущую роль туристической индустрии для республики и пожелал плодотворной работы в рамках форума. Форум продлится три дня. Участники будут обсуждать проблематику туриндустрии, актуальные задачи, перспективы, последние тренды, новые маркетинговые инструменты в туризме, новые направления в отрасли. Организаторы образовательно-туристического форума – представительство Россотрудничества в Абхазии и Министерство туризма Абхазии.

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