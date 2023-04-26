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Посредник: Бутба об итогах первого абхазского медицинского форума
Посредник: Бутба об итогах первого абхазского медицинского форума
В программе "Посредник" на радио Sputnik министр здравоохранения республики Эдуард Бутба рассказал, как прошел первый абхазский медицинский форум. 26.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-26T15:14+0300
2023-04-26T15:14+0300
2023-04-26T15:31+0300
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Посредник: Бутба об итогах первого абхазского медицинского форума
Посредник: Бутба об итогах первого абхазского медицинского форума
В Сухуме с 24 по 25 апреля проходил первый абхазский медицинский форум. В мероприятии приняли участие российские академики, профессора, кандидаты медицинских наук, доктора, представители абхазского и российского медицинских сообществ.Как сообщил министр здравоохранения республики Эдуард Бутба в интервью радио Sputnik, столь масштабное мероприятие удалось организовать и провести менее чем за два месяца. О том, как шла подготовка к форуму, как встречали гостей, какие отзывы об абхазской медицине оставили лучшие российские специалисты, слушайте в аудиофайле.
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подкасты, посредник, абхазия, медицина, министерство здравоохранения рф, минздрав абхазии, аудио
подкасты, посредник, абхазия, медицина, министерство здравоохранения рф, минздрав абхазии, аудио
Посредник: Бутба об итогах первого абхазского медицинского форума
15:14 26.04.2023 (обновлено: 15:31 26.04.2023)
В программе "Посредник" на радио Sputnik министр здравоохранения республики Эдуард Бутба рассказал, как прошел первый абхазский медицинский форум.
В Сухуме с 24 по 25 апреля проходил первый абхазский медицинский форум. В мероприятии приняли участие российские академики, профессора, кандидаты медицинских наук, доктора, представители абхазского и российского медицинских сообществ.
Как сообщил министр здравоохранения республики Эдуард Бутба в интервью радио Sputnik, столь масштабное мероприятие удалось организовать и провести менее чем за два месяца.
О том, как шла подготовка к форуму, как встречали гостей, какие отзывы об абхазской медицине оставили лучшие российские специалисты, слушайте в аудиофайле
.