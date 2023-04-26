https://sputnik-abkhazia.ru/20230426/prodlit-i-uluchshit-zhizn-vrachi-rasskazali-kak-segodnya-boryutsya-s-onkologiey-1045488477.html

Продлить и улучшить жизнь: врачи рассказали, как сегодня борются с онкологией

Продлить и улучшить жизнь: врачи рассказали, как сегодня борются с онкологией

В Абхазии прошел первый медицинский форум, для участия в нем в республику приехали врачи из России, в частности, онкологи. 26.04.2023, Sputnik Абхазия

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Какова ситуация с заболеваемостью раком, какие шансы у пациентов и почему важна ранняя диагностика, в эфире радио Sputnik рассказали профессор, доктор медицинских наук, врач-химиотерапевт Лали Когония и врач-онколог Сария Адлейба.По словам Когония, у большинства пациентов с онкологией, которые из Абхазии поступают в российские клиники, уже запущенные формы заболевания. По ее словам, при этом современная медицина ушла далеко вперед, и сегодня рак успешно лечат. Но главный залог успеха - ранняя диагностика. Это позволяет продлить жизнь людей с онкологией и увеличить общую выживаемость. Подробнее смотрите в видеоинтервью.

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